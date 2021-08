Admissão de crianças para além do limite estabelecido e o não cumprimento das regras de higiene e segurança foram dois dos motivos enumerados pelo ministro da Educação. Três estão localizadas na capital.

Educação

Cinco creches impedidas de funcionar no próximo ano letivo

Se já não era fácil encontrar uma estrutura de acolhimento para as crianças mais novas, no próximo ano letivo tarefa torna-se ainda mais difícil. Em julho passado, a tutela retirou a licença a três e duas outras já tinham conhecido o mesmo veredito pouco tempo antes. Quer isto dizer que já a partir do próximo ano escolar, em setembro, no total serão cinco estruturas do género que não vão abrir portas. Três destas estão localizadas na capital.

O número foi revelado pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada Françoise Hetto-Gaasch, do CSV. De acordo com Meisch desde 2017, 11 estabelecimentos já foram impedidos de acolher crianças por não cumprirem os requisitos estipulados pela tutela, o que significa a perda de cerca de 300 vagas para crianças pequenas.

Em cinco casos, as crianças foram recolocadas noutras estruturas de acolhimento extracurricular pelas próprias empresas que perderam as licenças, embora Meisch não refira em que anos escolares em concreto.

Na resposta o responsável esclareceu que estas instalações foram sancionadas por não cumprirem as "condições de admissão" e enumerou uma série de falhas encontradas: admissão para além do limite de crianças estabelecido, bem como o não cumprimento das regras de higiene e/ou segurança. Noutro caso, a autorização foi retirada a um estabelecimento que não cumpria os requisitos em termos de qualificações do pessoal, falta de funcionários, utilização de locais não autorizados ou por operar com grupos etários não autorizados.

Num ranking recente divulgado pela Unicef, o Grão-Ducado aparece como o terceiro país com "melhor acesso às creches e ensino pré-escolar" num total de 41 Estados-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Mas o setor atravessa algumas dificuldade no país.

Há falta de educadores no Luxemburgo. Governo tenta encontrar solução Não é um facto que se deva à pandemia, já que o ministro da Educação, Claude Meisch, disse esta terça-feira, no Parlamento que já em 2019 se tinha chegado a essa conclusão alarmante.

Desde há alguns anos que existe uma escassez de educadores, algo que o Ministério da Educação admitiu em junho deste ano que é urgente colmatar. Mas ainda está por saber de que forma em concreto.

(Com Patrick Jacquemot)

