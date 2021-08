Esta é uma das primeiras novidades da expansão do acesso móvel aos serviços públicos do Estado, anunciado em julho.

Ajuda financeira para estudos superiores pode ser pedida através do aplicativo MyGuichet.lu

Já é possível solicitar ajuda financeira para o ensino superior através do aplicativo móvel MyGuichet.lu. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo ministro da Digitalização, Marc Hansen.

Esta é uma das primeiras novidades da expansão do acesso móvel aos serviços públicos do Estado, anunciado em julho. Com a simplificação deste processo, os candidatos não precisam mais assinar a sua inscrição eletronicamente, bastando efetuar esse pedido através do aplicativo MyGuichet.lu.

Segundo o ministério, outra vantagem será a possibilidade de anexar documentos fazendo uma foto com a câmara do smartphone ou tablet, sem ter de passar por um scanner externo e outras etapas intermédias.

Os estudantes que quiserem, também podem fazer este processo através de um computador ou laptop convencional.

Os pedidos de apoio financeiro para os estudos superiores costumam ser apresentados, todos os anos, a partir do início do mês de agosto.



