Para as vítimas de violações dos direitos humanos durante os seus 38 anos de governo, foi um líder implacável que não hesitou em utilizar as forças de segurança e o sistema judicial para intimidar os seus críticos".

Sociedade 2 min.

Óbito

Eduardo dos Santos. Human Rights Watch lembra "legado de violações dos direitos humanos"

Lusa Para as vítimas de violações dos direitos humanos durante os seus 38 anos de governo, foi um líder implacável que não hesitou em utilizar as forças de segurança e o sistema judicial para intimidar os seus críticos".

A organização Human Rights Watch (HRW)

"O legado de violações dos direitos humanos durante a era de [José Eduardo]dos Santos ainda hoje assombra os angolanos, cinco anos após a sua saída do poder", disse a organização Human Rights Watch (HRW) num comunicado em reação à morte do ex-chefe de Estado angolano.

A organização de defesa dos direitos humanos considerou José Eduardo dos Santos uma "figura controversa" e admitiu que "fará falta a muitos angolanos", que o consideram "o arquiteto das negociações de paz" que puseram fim a 27 anos de guerra civil.

"Mas para as vítimas de violações dos direitos humanos durante os seus 38 anos de governo", prosseguiu a HRW, "foi um líder implacável que não hesitou em utilizar as forças de segurança e o sistema judicial para intimidar os seus críticos".

Como exemplos, a ONG apontou a perseguição a ativistas como o jornalista Rafael Marques, que levou a cabo "investigações sensíveis" sobre as áreas diamantíferas de Angola, ou a prisão, em 2015, de um grupos de académicos, estudantes e artistas "que frequentavam um clube de leitura para discutir protestos pacíficos e democracia".

"O seu governo caracterizou-se por uma crise económica sem precedentes, uma sociedade muito pobre e desigual, e impunidade face a graves violações dos direitos humanos, incluindo assassínios ilegais, detenções por motivos políticos e repressão da imprensa", reforçou.

A organização destacou também o que considera "a impunidade garantida" a elementos das forças de segurança implicados no uso excessivo da força, tortura e desaparecimentos forçados, dando como exemplo os "alegadamente responsáveis pelo massacre, em 2015, de membros de uma seita cristã", em Monte Sume, na província do Huambo.

No comunicado, a HRW assinalou também que o sucessor de José Eduardo dos Santos e atual presidente de Angola, João Lourenço, "ainda não introduziu reformas significativas no setor da segurança, encorajando as forças a continuarem as violações graves, incluindo ataques violentos a ativistas e a repressão de protestos pacíficos".

O ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu a 08 de julho, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, tendo o governo angolano decretado sete dias de luto nacional.

Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como presidente de Angola, em 1979, e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, pontuada por acusações de corrupção, nepotismo e violações dos direitos humanos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.