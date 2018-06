Portugal não se reduz ao espaço continental e das ilhas, porque está espalhado pelo mundo. Mas, com o 10 de junho à porta e num tempo de nacionalismos perigosos, vale a pena refletir sobre aquilo que nos marca.

EDITORIAL: Identidade nacional

Que Portugal não se reduz ao espaço continental e das ilhas é algo que sabemos há muito tempo, uma vez que, ao longo dos séculos, se disseminou pelo mundo. Mas, com o 10 de junho à porta e num tempo de nacionalismos perigosos, vale a pena refletir sobre aquilo que nos marca.

Ter identidade nacional não significa que um povo é todo igual ou se limita a replicar lugares-comuns. Não é, por certo, passar a vida a dizer mal só porque sim. Também não é recusar as evidências e dizer sempre que Portugal é o melhor em tudo. Nem todos temos de gostar de bacalhau e tripas, de vinho tinto e verde, do Minho, da Madeira ou do Algarve, de livros de Luís Vaz de Camões, José Saramago ou de António Lobo Antunes, do fado e da voz de Amália Rodrigues, das danças tradicionais, do cinema de Manoel de Oliveira, de bairros tradicionais ou de zonas modernas, do teatro de revista, de manjericos ou alho porro, de Cristiano Ronaldo e de Ricardo Quaresma, entre muitas outras coisas. E não é certamente porque cantamos o hino em lágrimas que somos mais ou menos portugueses do que outros que não o fazem. Mas gostar ou não gostar de tudo isto e muito mais também nos distingue como portugueses. Numa era de globalização, sendo o mundo o nosso lugar e mesmo que nos sintamos na perfeição onde quer que estejamos, bem no íntimo sabemos que, com todas as virtudes e defeitos, há um lugar de Portugal que será sempre a nossa casa.

Muitas vezes, em momentos de desencanto ou desalento, critica-se o país com amargura por aquilo que revela de imperfeição. A verdade é que as críticas devem ser dirigidas a nós próprios, porque o país não tem culpa, é apenas o resultado do que dele fazemos. E, sendo certo que, ao longo dos anos, muitos portugueses têm contribuído para que Portugal se distinga entre os melhores, não é menos certo que muitos se limitam a multiplicar o que há de pior no nosso país. Ser português é também reconhecer que não andamos pelo mundo apenas a fazer bem, conforme está demonstrado pela História. E admitir que escravatura e massacres da África à América do Sul nos envergonham a todos. Tal como muito depressa admitimos a ideia de nos encher de orgulho que a língua portuguesa seja reconhecida em tantos pontos diferentes à escala planetária. No fundo, cada qual tem o direito de sentir o país como entende e viver a identidade nacional à sua maneira. E, nesse espírito, deve respeitar as outras identidades nacionais na mesma medida em que a sua seja respeitada. É assim que tenciono assinalar o 10 de junho este ano e sempre. Estão a dar pela falta de alguma coisa? É verdade, faltou-me dizer que ser português é também sentir saudades. Mesmo quando estamos em Portugal.