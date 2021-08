Vacinação contra a covid-19 poderá ser feita este fim de semana no certame musical, e sem marcação.

Echternach

Festival e-Lake. Vacina covid-19 ao som da música

"Cada dose de vacina contra a covid-19 conta". É com este mote que o Ministério da Saúde pôs à disposição a possibilidade de tomar a vacina administração da vacina contra a covid-19 aos espectadores do festival e-Lake, em Echternach.

No festival, que acontece durante o próximo fim de semana - entre 7 e 8 de agosto - o centro de vacinação móvel vai estar no local para vacinar os interessados, sem marcação. No sábado, a vacinação decorre entre as 17:00 e as 20:00; já no domingo quem quiser poderá fazê-lo entre as 16:00 e as 19:00.

Numa publicação na rede social Twitter o ministério refere que basta apenas apresentar o bilhete de identidade e o cartão da Segurança Social. Após a anulação do festival no ano passado devido à pandemia, os amantes de música poderão este ano usufruir de três dias de animação.

Festival e-Lake em solidariedade com as vítimas das cheias Após duas noites musicais com lotação esgotada, os organizadores decidiram juntar aos concertos um dia solidário: as receitas do domingo serão inteiramente doadas às vítimas das inundações em Echternach.

No entanto, este ano o evento está reservado a quem apresentar o CovidCheck (vacinado, testado ou recuperado) à entrada. Depois de passado este controlo, os participantes estão dispensados do uso de máscara ou do distanciamento físico.







