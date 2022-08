O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças renovou na quinta-feira as normas anti-covid que os países ainda devem seguir na retoma do ano escolar.

ECDC recomenda continuar cuidados sanitários no regresso às aulas

Ana TOMÁS O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças renovou na quinta-feira as normas anti-covid que os países ainda devem seguir na retoma do ano escolar.

Os contágios por covid-19 continuam a abrandar, mas a pandemia ainda não terminou e as autoridades de saúde internacionais mantém alguns dos alertas sanitários, sobretudo quando faltam poucas semanas para as aulas começarem e para a população estudantil regressar às escolas.

Esta quinta-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) renovou as recomendações que fez há um ano para as infeções pelo SARS-Cov-2 e outros vírus respiratórios.

"A fim de manter ambientes escolares seguros e minimizar as ausências de alunos e pessoal, é importante continuar a assegurar a prevenção da transmissão de vírus respiratórios como a gripe, o vírus sincicial respiratório (VSR), o norovírus e o SARS-CoV-2", refere comunicado do organismo de saúde.

No que se refere ao vírus SARS-CoV-2 e à covid-19, o ECDC continua a recomendar que se promova a vacinação de alunos e dos profissionais educativos, se mantenham as normas de higiene respiratória e das mãos, assim como a aposta na ventilação das instalações escolares.

A par disso, o organismo europeu reforça a recomendação para que estudantes, professores e trabalhadores não docentes fiquem em casa caso sintam sintomas respiratórios ou outros compatíveis com a doença.

"A implementação de medidas de atenuação na escola deve ser adaptada ao ambiente educativo e ao grupo etário dos alunos", refere o ECDC, que, ao mesmo tempo, lembra que "crianças de todas as idades são suscetíveis ao SARS-CoV-2 SRA-CoV-2 e podem transmiti-lo", mesmo sendo muitas vezes "assintomáticas" ou apresentando apenas "sintomas ligeiros de infeção".

Há, contudo, "casos graves, particularmente entre crianças com fatores de risco para resultados graves" e têm sido também relatadas situações de covid longo nos mais pequenos, ressalva o ECDC.

Apesar disso, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças sublinha que "os impactos negativos das perturbações escolares na saúde e no desenvolvimento das crianças" implicam que as medidas sanitárias tomadas "devem ser mantidas a um nível mínimo e que deve ser evitada uma maior perda de aprendizagem" por parte dos alunos.

Luxemburgo não prevê medidas

No caso do Luxemburgo, ainda não foram detalhadas as políticas sanitárias para a rentrée escolar e para o outono/inverno, mas o Governo do Grão-Ducado já adiantou que não prevê mais restrições, se não houver novas variantes perigosas.

Segundo revelou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, este mês, o país armazenou testes no caso de surgirem novas estirpe do vírus. Mas não deverão ser implementadas medidas específicas se a variante atual prevalecer.

"Se a atual variante Omicron permanecer dominante no outono, talvez não tenhamos de fazer muito", afirmou Lenert na terça-feira, em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada da oposição, Martine Hansen, do CSV, noticiou o Luxembourg Times.



Contudo, o principal conselheiro médico do governo, Jean-Claude Schmit, disse em julho que o regresso das máscaras faciais e a exigência de apresentar certificado de vacinação podem vir a ser uma possibilidade no final do ano, com o regresso do tempo mais frio.



