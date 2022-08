Greve da Portway nos aeroportos portugueses vai causar perturbações no tráfego aéreo pelo menos entre esta sexta e domingo.

EasyJet. Já há dois voos entre Porto e Luxemburgo cancelados esta sexta-feira

Redação O voo das 18h05 da EasyJet Europe do Porto para o Findel e o voo das 21h55 do Luxemburgo para o Porto desta sexta-feira foram cancelados. Como muitos outros desta companhia para a Europa por causa da greve da Portway nos aeroportos portugueses.

São já vários os voos da companhia EasyJet Europe cancelados durante o dia de hoje, sexta-feira, devido à greve dos trabalhadores da Portway nos aeroportos portugueses.

Só entre o Luxemburgo e o Porto estão dois voos cancelados desta companhia, que estavam previstos para esta sexta-feira.

O voo do Porto para o Findel marcado para as 18h05 está cancelado, conforme anuncia o site da ANA nas partidas do Aeroporto do Porto.

Também o voo das 21h55 que deveria partir do Findel para o Porto já não se vai realizar, conforme indica o site da Lux-Airport nas partidas previstas para esta sexta-feira.

Todos os restantes voos de Lisboa e Porto para o Luxemburgo e do Findel para Portugal a operar durante o dia de hoje por várias companhias mantinham-se, até às 09h da manhã, sem indicação de cancelamento.

Contudo, os passageiros os voos previstos para hoje e fim de semana (de 26 a 28 de agosto) de Portugal para o Luxemburgo e do Luxemburgo para Portugal devem informar-se junto das suas companhias aéreas sobre o estado do seu voo, antes de se deslocarem para o aeroporto.

A greve da Portway que durará até domingo foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), e já está a causar perturbações na operação, como previsto.

Devido a esta paralisação a EasyJet já avançou com o cancelamento prévio de alguns voos em Lisboa e Porto, segundo informou a companhia.

Os trabalhadores da Portway dão esta sexta-feira início a uma greve de três dias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), que deverá causar perturbações na operação.



Se tem voo marcado entre os dias 26 e 28 de agosto a partir dos aeroportos de Lisboa e Porto pode verificar no site da ANA na página da informação sobre partidas e chegadas diárias o estado do seu voo. Do mesmo modo, pode verificar o seu voo a partir do Findel no site do Lux-Airport.

Contudo, o aconselhável é contactar a companhia aérea antecipadamente antes de se deslocar para o aeroporto, dado os constrangimentos previstos para esta sexta-feira e fim-de-semana por causa da greve da Portway.





