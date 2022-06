A Easyjet acredita que maioria dos passageiros afetados poderá voar, "muitos no mesmo dia que o originalmente reservado", e promete avisar antecipadamente os clientes.

Easyjet vai reduzir voos no verão

A companhia aérea europeia de baixo custo Easyjet anunciou nesta segunda-feira que irá reduzir os voos este verão devido a uma escassez aguda de pessoal, numa tentativa de evitar o caos nos aeroportos observado nas últimas semanas.

O grupo salienta que as reservas continuam a ser "fortes", sendo as do quarto trimestre semelhantes ao seu nível pré-pandémico no exercício financeiro de 2019.

A transportadora britânica prevê 140.000 voos para 22 milhões de passageiros, 550% da capacidade em comparação com o mesmo período no ano de 2021, quando as restrições relacionadas com a pandemia ainda estavam a paralisar a maior parte do tráfego.

Dada a aceleração "sem precedentes" do tráfego na primeira metade de 2022 graças ao levantamento das restrições sanitárias, "a aviação na Europa enfrenta dificuldades operacionais" que incluem "atrasos no controlo do tráfego e falta de pessoal" nos aeroportos, levando a atrasos e cancelamentos em série, disse a Easyjet.

"Um mercado de trabalho muito restrito para todo o setor, incluindo a tripulação de cabine e o aumento dos tempos de verificação das identidades" dos candidatos a empregos na aviação estão a dificultar os esforços para acelerar a oferta, acrescenta. "Isto reflete-se nos limites de voo recentemente anunciados em dois dos nossos maiores aeroportos, Gatwick em Londres, e Amesterdão", disse a companhia britânica.

Gatwick anunciou na sexta-feira que estava a limitar o número de voos diários, em julho e agosto, para evitar uma repetição do caos nos aeroportos nas últimas semanas.

A Easyjet acredita que poderá voar a maioria dos passageiros afetados, "muitos no mesmo dia que o originalmente reservado", e promete avisar antecipadamente os clientes.

