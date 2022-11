Habitantes, instituições e associações reúnem-se no Trifolion, dia 19, para acolher os recém-chegados e dar-lhes a conhecer a cidade e suas gentes, como explica o vereador Ricardo Marques.

Sociedade 2 min.

Encontro

É um novo residente de Echternach? A cidade dá-lhe as boas-vindas este sábado

Paula SANTOS FERREIRA Habitantes, instituições e associações reúnem-se no Trifolion, dia 19, para acolher os recém-chegados e dar-lhes a conhecer a cidade e suas gentes, como explica o vereador Ricardo Marques.

Na multicultural cidade de Echternach residem cerca de seis mil habitantes de quase uma centena de100 nacionalidades distintas, sendo a comunidade portuguesa a mais populosa, a seguir aos luxemburgueses. Dos 5865 habitantes, 1444 são portugueses, ou seja, “quase um terço da população é portuguesa”, realça o vereador Ricardo Marques, um dos anfitriões do encontro de boas-vindas aos novos residentes da cidade, no próximo sábado, no Centro cultural e de congresso Trifolion.

A seguir aos 3050 luxemburgueses da cidade, a comunidade lusa é a maior e que a cada ano tem aumentado. Segundo os dados do departamento da população da cidade, a cada ano, cerca de 120 portugueses elegem Echternach para viver.



Ricardo Marques sublinha que o número de habitantes de nacionalidade portuguesa é ainda maior do que indicam as estatísticas. “Como eu, há muitos residentes que adquiriram a dupla nacionalidade, e por isso, deixam de ser contabilizados como cidadãos portugueses, passando a constar nas estatísticas dos luxemburgueses”. Isto para não falar da segunda e terceira gerações que falam a língua de Camões em casa.

Para ajudar a integração dos recém-chegados, dar-lhes a conhecer a cidade e as suas gentes, a comuna vai realizar um encontro de boas-vindas no próximo sábado, dia 19, no Trifolion, entre as 9h00 e as 12h30. Ricardo Marques convida todos a estarem presentes.

No encontro vão estar políticos locais, e representantes das mais variadas entidades e associações da cidade, desportivas, recreativas, culturais, e também residentes antigos. “Em conjunto, vamos todos receber os novos habitantes, sejam imigrantes ou pessoas de outras comunas que se mudaram para a nossa cidade. Vai ser um momento de convívio e que permite desenvolver um sentimento de pertença e de identificação com a cidade quem acaba de chegar. Vamos conhecer-nos, olhar olhos nos olhos e criar laços entre todos”, realça o vereador luso-luxemburguês.

Quase um terço da população de Echternach é portuguesa. Foto: António Pires

Visita guiada

A partir das 11h30 vai realizar-se uma visita guiada por Echternach onde “guias profissionais vão dar a conhecer os segredos e a história desta que é a cidade mais antiga do Luxemburgo”, acrescenta Ricardo Marques, planeando ele próprio revelar aos novos habitantes portugueses as maravilhas da sua cidade.

Lugares enfeitiçados no Luxemburgo que tem de conhecer Este domingo publicamos mais cinco locais misteriosos e assombrados que tem de visitar. Conheça as lendas e as figuras enfeitiçadas, entre fadas e fantasmas, que lá vivem.

Aliás, também os habitantes mais antigos podem realizar este passeio, pois como lembra o vereador há segredos e história da sua própria cidade que ainda desconhecem.

A receção de boas-vindas visa também promover a participação política dos novos residentes, que com a nova lei, podem já votar nas próximas eleições comunais de 11 de junho de 2023. O recenseamento eleitoral e o voto são um “dever cívico” também dos recém-chegados, uma forma importante de envolvimento com a cidade e seu quotidiano, como vinca Ricardo Marques.

O centro Trifolion situa-se no nº 2 Prte St Willibrord, em Echternach.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.