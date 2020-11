E se todos fôssemos Karura?

Um pouco por todo o mundo, trabalhadores precários de aplicações móveis de táxis e entregas protestam. Nem todos estamos no mesmo barco: as shares da Uber em bolsa atingiram máximos históricos este mês. Uma crónica de Raquel Ribeiro.

Raquel RIBEIRO

São três histórias em três cidades, mas podiam ser apenas uma. Todas se resumem à uberização do trabalho, agravado em contexto pandémico, e à TINA – there is no alternative – que as mega-corporações, e os governos que as acolhem de braços abertos perante a cenoura do empreendedorismo selvagem, nos vendem.

1. No início de novembro, um amigo chegou a casa num uber. A condutora contou-lhe que nesse dia tinham parado três mil carros em Lisboa em protesto contra a descida do preço base das viagens de uber. Isso significava que o motorista, se quisesse, teria de cobrir a diferença para o preço-base, e, para tal, tinha de competir com outros motoristas que aceitassem as condições “negativas” da corrida. A uber põe os “seus” trabalhadores a competir entre si: a lei do mais forte é a da selva. Sem surpresa, não havia uma única notícia que cobrisse o protesto em Portugal. Nenhuma reportagem. Ninguém lhes deu voz – três mil pessoas em greve. Talvez quando bloquearem a ponte 25 de Abril e serem por isso criminalizados poderemos ver tudo através do olho-de-deus do drone da SIC.

2.Este verão, em São Paulo o “Breque dos Apps” foi organizado por motoboys e ciclistas para reivindicar o aumento na remuneração do frete; aumento da taxa mínima por corrida; fim dos bloqueios e desligamentos; fim do sistema de pontuação (que restringe o acesso às áreas com maior procura) – isto é, sistema de estrelinhas da uber; seguro para roubo ou acidente; auxílio-pandemia.

Na Folha de São Paulo, um dos dirigentes sindicais que organizou o protesto explica: “O motofretista paga a moto dele, o combustível dele, o INSS dele, o seguro de vida dele para chegar a ganhar uma taxa de R$0.60 por entrega por quilómetro? O aluguel de uma moto em São Paulo é de R$602 por mês. Isso é exploração.” Segundo o dirigente há cerca de 15 mil motoboys com carteira em São Paulo. A Associação diz que devem ser 50 a 70 mil entregadores na cidade. Traduzindo: esses 50 mil não têm carteira assinada. Não contam. Não existem. São invisíveis, provavelmente, “sem-papéis”, trabalhadores informais. Em Lisboa não é diferente. E é precisamente porque os invisíveis têm de continuar a trabalhar para sobreviver, que a uber continua refastelada no seu sofá: ela sabe que se os 15 mil motoboys pararem, vai haver sempre exército de precários para lhes fazer o favor das entregas.

Parecem coisas básicas: seguro para roubo ou acidente, auxílio-pandemia? Imagino os senhores da Uber e os seus acionistas a beber sunset cocktails nas piscinas da zona alta do Vale de Sílica – que até podia ser silicone – com os seus portões anti-roubo, o seu seguro contra todos os riscos e ainda os privilégios do tele-trabalho de quem encaixa shares de capitais no bolso de cada vez que o Mohamed entrega uma pizza com a sua bicicleta.

3.Em 2019, em Nairobi, centenas de condutores bloquearam a app em protesto durante 15 dias. Benjamin Walker, no podcast “The Theory of Everything”, cobriu o protesto no Quénia e deu voz aos trabalhadores. As condições não são muito diferentes de outros trabalhadores das cidades do norte global. Ouçamos: “A uber está a entrar no mercado africano porque não há regras. É isso que queremos dizer ao governo: definam regras, definam leis para regular estes tipos. Eles estão a tirar vantagem da economia de partilha (gig economy).”

Interessante essa palavra – gig. Em inglês, ela tem dois sentidos: primeiro, século XVIII, de uma carruagem puxada por um cavalo; segundo, da década de 1920, uma performance de um músico, sobretudo popularizada pelo jazz. E porque o jazz é feito desse improviso, é precisamente de cavalos de corrida constantemente a improvisar para chegar com contas certas ao fim do mês que se faz a gig economy.

Em Nairobi, os grevistas explicaram que não estavam a lutar contra a tecnologia. “O que dizemos é que a tecnologia não pode servir para nos escravizar. O negócio deles [uber] não é feito para as pessoas. É feito de uma maneira a acabar com as pessoas. O modelo de negócio é extremamente agressivo. They are taking people out”. Aqui a tradução é dúbia: pode significar “out of business”, isto é, por causa da concorrência; ou “out”, morto. Como contava outro condutor, o suicídio tem sido constante entre os motoristas de uber no Quénia: “Sei que se continuo assim, no futuro próximo, vão-me deixar cair. Cair a sete palmos de terra”. Morrer para trabalhar. Trabalhar para morrer.

Os taxistas em greve contornaram a uber desligando a aplicação e “indo Karura”. O cliente pede a viagem e verifica o valor. Espera o táxi, entra no carro. E sugere: vamos Karura? O taxista concorda, acordam o preço indicado pela app. Ambos desligam a aplicação, o dinheiro vai todo para as mãos do motorista. Claro, a uber descobriu e criminalizou os motoristas. O governo do Quénia concordou, muitos foram até presos, além de pagarem multas.

Ironicamente, Karura é o nome de uma floresta nos arredores de Nairobi onde, na rebelião dos Mau Mau contra o regime colonial britânico (1952-60), os rebeldes se escondiam em caves na floresta para organizar insurreições armadas.

