Verões mais quentes e secos estão a afetar a produção de uvas necessárias para o vinho branco, alertam os investigadores.

Sociedade 3 min.

Clima

E se o Luxemburgo fosse uma região de vinho tinto? Pode acontecer devido às alterações climáticas

Redação Verões mais quentes e secos estão a afetar a produção de uvas necessárias para o vinho branco, alertam os investigadores.

Verões mais quentes e secos podem levar à produção de mais vinho tinto no Luxemburgo, preveem os investigadores, uma vez que as alterações climáticas tornam a preservação das uvas necessárias para o vinho branco cada vez mais difícil.

A norma do aumento das temperaturas durante os meses de Verão levou os investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST) e do Instituto de Viticultura (IVV) a examinar o provável impacto nos viticultores da região do Mosela.

O caso de amor do país com o seu vinho caseiro é bem conhecido. Os residentes no Grão-Ducado beberam em 2021 vinho local e crémant suficiente para encher mais de duas piscinas de tamanho olímpico.

Embora o Mosela tenha construído uma reputação de excelentes vinhos brancos como Pinot Blanc, Rivaner, Elbling e Riesling, com temperaturas inicialmente mais elevadas, ajudando a expandir a gama de vinhos que poderiam ser produzidos, isso pode estar prestes a mudar. "Estamos agora num ponto em que os aspectos positivos estão ao nível dos desafios futuros", afirmou Daniel Molitor, do LIST, ao Luxemburguer Wort.

Longos períodos sem chuva - como se verificou no Luxemburgo este Verão - são um problema particular, disse Molitor, uma vez que as videiras jovens necessitam de água para cultivar raízes longas para penetrar no solo.

"Vemos nas nossas projeções climáticas que aquilo que hoje entendemos como extremos será a norma no futuro", explicou Jürgen Junk, chefe do grupo de investigação de Sistemas Agro-Ambientais do LIST. "Neste momento parece que temos de mudar radicalmente... teremos de lidar não só com a seca aqui nos próximos anos, mas também com chuva forte ou geada tardia".

Andreas Sonnen, do Instituto de Viticultura, com os investigadores do LIST Kristina Heilemann, Daniel Molitor, Jürgen Junk e Franz Ronellenfitsch. Foto: Uwe Hentschel

Uma mudança para vinhos tintos, mais comummente produzidos no sul da Europa, seria uma opção para os enólogos que tentam adaptar-se às condições em mudança, acredita Junk. A equipa de investigadores está atualmente a cultivar novas variedades, tais como o Primitivo italiano ou o Tempranillo espanhol, num esquema piloto em terra no Mosela.

O corte das folhas de uma videira pode beneficiar as uvas, melhorando a ventilação, mas demasiada poda pode resultar em sobre-exposição ao sol. "Se a folhagem for cortada em demasia, as uvas correm o risco de queimadura solar", alertou Molitor.

Para contrariar o efeito de demasiado sol, os investigadores estão a testar a utilização do caulino, um mineral argiloso que é atualmente pulverizado nas uvas para proteger contra pragas e insectos.

A equipa também utilizou um drone e uma câmara fotográfica para observar o impacto das condições meteorológicas sobre as uvas.

A equipa de investigação utilizou um drone para observar o impacto das condições meteorológicas sobre as uvas. Foto: Uwe Hentschel

Várias soluções, tais como mover as vinhas para terras mais rasas longe do sol, estão a ser consideradas para resolver o problema, mas cada uma lança os seus próprios problemas.

A irrigação adicional é uma sugestão que "não é assim tão fácil", explica Molitor, questionando se haveria um apoio unânime para as áreas vitícolas que solicitam água extra durante os períodos de seca.

"A ideia é desenvolver uma espécie de sistema de alerta precoce para detetar fatores de stress", disse Junk, acrescentando que o objetivo da investigação é ajudar a criar recomendações que possam ajudar os viticultores a adaptarem-se e proteger os seus valiosos produtos.

É fundamental que os clientes concordem com qualquer mudança do vinho branco. "A única questão é se os clientes vão tolerar que os viticultores do Mosela plantem agora variedades de vinho tinto do sul de França em vez de Riesling ou Elbling", refletiu Junk.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.