Duas petições com o objetivo que as crianças tenham mais tempo com os pais. Uma delas propõe que o dinheiro das chamadas ‘maisons relais’ seja antes atribuído aos progenitores.

Luxemburgo. E se lhe pagassem para passar mais tempo com os seus filhos?

Diana ALVES Duas petições com o objetivo que as crianças tenham mais tempo com os pais. Uma delas propõe que o dinheiro das chamadas ‘maisons relais’ seja antes atribuído aos progenitores.

Em apenas três meses, milhares de pessoas assinaram duas petições públicas distintas, mas com o mesmo objetivo: permitir a pais e filhos passarem mais tempo juntos. Ambas defendem a criação de um subsídio para que os pais tenham mais tempo para os filhos.

Uma delas, lançada por Luc Martiny em dezembro, foi assinada por cinco mil pessoas. Propõe que o dinheiro que o Governo injeta no reforço das estruturas de acolhimento extra-curricular, como as chamadas ‘maisons relais’, seja antes atribuído aos pais.

Diz que isso lhes permitiria reduzir o horário de trabalho e dedicar esse tempo aos filhos. O debate sobre esta petição está marcado para o próximo dia 23 de março.

A segunda, da autoria de Manuela Barilozzi, ainda está disponível para ser assinada no site petitions.lu, mas atingiu nos últimos dias as 4.500 assinaturas necessárias para levar o tema a debate no Parlamento.

Também Manuela Barilozzi reivindica uma ajuda pública do Estado para que, numa família, um dos pais possa reduzir a carga horária para poder passar mais tempo com os filhos.

A autora da iniciativa diz que isso aliviaria também as chamadas ‘maisons relais’. Mas o objetivo principal é que as crianças não tenham de passar o dia inteiro em estruturas de acolhimento. A petição recolheu as primeiras assinaturas em menos de três dias.

