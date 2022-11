Os peritos consideram improvável que haja um prolongado apagão de energia no Grão-Ducado. No entanto, existe um plano com conselhos para os cidadãos.

E se houver um apagão no Luxemburgo? Saiba o que deve fazer

Toda a gente já sofreu uma falha de energia em algum momento ou noutro. Muitas vezes o problema é resolvido em poucos minutos e a vida continua como habitualmente. Tendo em conta a crise energética atual, muitos temem que possa ocorrer um apagão no próximo Inverno, ou seja, um apagão prolongado que afete uma área maior.

Como explica Paul Matzet, porta-voz do Ministério da Energia, estas preocupações são infundadas: "Tem havido uma série de simulações tanto a nível da UE como dos países. Todos eles concluem que poderá haver apagões temporários no Inverno em alguns países, como a França, onde metade das centrais nucleares não estão atualmente ligadas à rede. No entanto, os cálculos mostram também que no Luxemburgo a probabilidade de um blackout não é maior do que nos anos anteriores. Portanto, não há necessidade de esperar um blackout".

O Grão-Ducado não é fornecido com eletricidade de França, mas sim da Alemanha e da Bélgica. Na opinião de Matzet, um apagão mais prolongado que durasse vários dias só poderia acontecer no Luxemburgo através de uma sabotagem dirigida. "Para isso, partes das nossas infraestruturas teriam de ser deliberadamente destruídas, as quais teriam então de ser reconstruídas ao longo de vários dias. Mas penso que isso é extremamente improvável", afirmou.

O portal de informação infocrise.lu compilou algumas dicas e comportamentos para um prolongado apagão de energia. Foto: Shutterstock

No entanto, só por precaução, o site infocrise.lu, um portal de informação governamental, tem algumas dicas sobre o que fazer antes e durante um corte de energia. Porque se a eletricidade se desligar durante um período de tempo mais longo, nada funciona: sem água corrente, sem descarga na sanita, sem fogão, sem telefone e sem ligação à Internet.

Água potável

No caso de um corte prolongado de energia, o sistema de purificação da água pode não funcionar de forma eficaz. A eletricidade é necessária para produzir água potável e depois bombeá-la para os reservatórios e torres de água.

Em caso de dúvida, o melhor método é ferver a água durante um minuto para matar bactérias e parasitas. O kit de emergência para primeiros socorros - uma lista de verificação está disponível para download no infocrise.lu - deve também incluir seis litros de água potável por pessoa em pequenas garrafas. Se notar a falha de energia e o fornecimento de água ainda lá estiver, pode também encher a banheira ou alguns baldes com água.

A água da chuva recolhida é principalmente adequada como água de serviço, por exemplo para a descarga da sanita. Para a utilizar como água potável, teria primeiro de ser tratada - pelo menos cozida, filtrada e tratada com pastilhas provenientes de materiais de exterior.

Aquecimento

A maioria dos sistemas de aquecimento necessita de eletricidade. Se tiver de passar sem um, deve fechar portas e janelas e usar persianas e cortinas para manter a temperatura interior a um nível constante. Os sacos-cama e cobertores também são úteis.

Em caso algum deve utilizar aquecedores interiores ou fogões destinados a uso exterior ou acampamento, tais como grelhadores a carvão ou a propano, fogões de campismo ou fogões a propano. Estão em risco de vida devido a uma possível acumulação de gases de escape, falta de oxigénio e aumento da concentração de monóxido de carbono - existe um grande risco de envenenamento.

Além disso, tais aparelhos podem facilmente causar incêndios no espaço habitável. Paul Matzet também não recomenda os fogões de chá atualmente populares, uma vez que a produção de calor é insuficiente.

Qualquer pessoa que aqueça com um fogão de azulejos ou uma lareira deve garantir que o apartamento é bem ventilado, uma vez que também aqui podem ocorrer níveis aumentados de monóxido de carbono.

Luz

Para as noites, é melhor ter tochas alimentadas por bateria e aparelhos e baterias sobressalentes em casa. As luzes de campismo e exteriores, bem como as lanternas de parafina, incluindo o combustível, são uma alternativa.

Quem quiser usar velas deve colocá-las fora do alcance das crianças em suportes adequados, nunca as deixar desacompanhadas e extingui-las ao sair do quarto e antes de ir para a cama.

Alimentação

Se a energia falhar, é inicialmente aconselhável manter o frigorífico e o congelador fechados para que o nível de temperatura existente seja mantido durante o máximo de tempo possível. Se a paragem durar menos de quatro horas, a comida permanece comestível. Os alimentos podem ser armazenados num congelador durante 24 a 36 horas.

Aconselha-se cautela com alimentos perecíveis que tenham sido expostos a uma temperatura superior a quatro graus Celsius durante um período de tempo mais longo. Os alimentos que já foram descongelados não devem ser novamente congelados. Isto só é possível com alimentos parcialmente descongelados que apresentem geada na superfície da embalagem.

É importante ter em casa alimentos não perecíveis que também possam ser consumidos frios, especialmente se houver bebés ou crianças pequenas no agregado familiar. Um abastecimento alimentar para três a quatro dias já é uma boa base e suficiente para muitas situações.

Preparação de alimentos

Os fogões a gás são adequados para cozinhar alimentos quentes. Devido ao risco de incêndio e ao perigo ainda maior de envenenamento por monóxido de carbono, nunca se deve acender uma grelha de carvão na sala de estar.

Informação

Como reagir numa emergência é também uma questão de informação. "No caso de uma falha prolongada de energia, ou seja, em casos extremos, os canais de comunicação estão de facto mortos", diz Paul Matzet.

No entanto, como algumas estações de rádio no Grão-Ducado têm geradores, ainda podem transmitir durante alguns dias. Um rádio alimentado por bateria deve, portanto, estar em todas as casas. "E se tiver um carro, pode sentar-se nele durante algum tempo para ouvir o rádio", acrescenta o responsável de 35 anos.

Outras dicas

De acordo com o Governo, em caso de emergência, deve-se ter sempre dinheiro, um fornecimento de produtos de higiene pessoal, um kit de primeiros socorros, medicamentos atualmente prescritos e um stock básico de ferramentas em casa; muitas vezes um multi-ferramentas é também suficiente. E para garantir que as noites não sejam demasiado aborrecidas, alguns jogos de tabuleiro também valem a pena.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

