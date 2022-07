Neste dia mundial de luta contra o tráfico de seres humanos, que afeta cerca de 40 milhões de pessoas, as atenções estão voltadas para os riscos que existem na internet.

E se alguém lhe pedir para filmar enquanto tem relações sexuais?

Madalena QUEIRÓS

Quando um rapaz que conheceu no supermercado lhe pediu para filmar enquanto tinham relações sexuais, ela estranhou. Mas a grande indignação surgiu quando descobriu que as imagens estavam a ser transmitidas em direto para um grupo na internet e que o homem estava a receber dinheiro por isso.

O caso não chegou à polícia porque a vítima decidiu não apresentar queixa por receio da exposição. Este caso é apenas um dos muitos exemplos de como as redes sociais e a internet estão a mudar o panorama dos abusos sexuais e de tráfico de seres humanos. A denúncia deste caso foi feita pela vítima a Marta Ventura Correia, presidente do The Insight Project, uma organização não-governamental do Luxemburgo que luta contra o tráfico sexual.

“Há também um caso de uma jovem, de 15 anos, em Portugal que foi aliciada pelos colegas a enviar um vídeo a masturbar-se, inagens que acabam por ser utilizado pelos colegas como forma de 'bulliyng'", denuncia Marta Correia Ventura.

“Este é um crime que envolve muita vergonha por parte da vítimas”, sublinha.

Os números são assustadores. Há estudos que revelam que há 40 milhões de vítimas de tráfico humano no mundo. Um número muito por baixo, já que muitas das vítimas optam por não apresentar queixa.

Este sábado, dia 30 de julho, celebra-se o dia mundial da luta contra o tráfico de seres humanos. Este ano o tema é o “uso e abuso de tecnologias na exploração de seres humanos”, revela Marta Ventura Correia. Os exemplos são muitos.

“Desde anúncios fictícios e aliciamento de pessoas mais vulneráveis nas redes sociais, a jogos e desafios colocados aos jovens e adolescentes para que enviem fotografias e vídeos de cariz mais sexual e que são colocados pelos traficantes para seu próprio benefício em plataformas online”, relata esta ativista.

Um convite no Facebook transformou-a numa escrava Uma oferta de trabalho no Luxemburgo, feita na rede social, acabou por revelar-se um pesadelo. Durante três meses, Vitória esteve nas mãos de uma rede de tráfico humano. O caso está a aguardar julgamento.

Para consciencializar a comunidade do Luxemburgo para estes problemas graves a organização promove este sábado, dia 30 de julho, uma iniciativa de denúncia que irá acontecer entre as 16h00 e as 22h00 na Praça Hamilius.

Porque “pode estar a acontecer na nossa casa, onde através de telemóvel ou iPad os nossos filhos podem estar a ser vítimas de exploração de tráfico humano”, alerta.

O objetivo da iniciativa é sensibilizar para que “coloquem um cinto de segurança quando utilizam as redes sociais, para que as possam utilizar com toda a segurança, porque simplesmente a internet é algo que não podemos excluir do nosso dia a dia”, sublinha Marta Ventura Correia.

Os jovens devem estar atentos quando “houver comportamentos abusivos de colegas ou de outras pessoas para que possam pedir ajuda e fazer a denúncia caso tenham sido vítimas dessa exploração”, acrescenta.

Na iniciativa na Praça Hamilius “irão participar dois artistas locais, um que fará uma pintura sobre o tema do uso e abuso de novas tecnologias na exploração nas crianças e jovens, e teremos também uma atuação de uma bailarina”, revela Marta Ventura Correia.

