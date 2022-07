(...) reivindicar direitos, não. Abortar, porque não? Para que serve o Estado, se temos as empresas?

E se a Uber lhe pagasse para interromper a gravidez?

Raquel RIBEIRO Pôr em causa o aborto enquanto questão de saúde pública é partir da ideia de que as lutas feministas chegaram a todas as mulheres, independentemente da sua classe social.

A propósito da revogação da lei Roe vs Wade nos EUA, disse aqui no Contacto que a discussão sobre o aborto continua equivocada quando assenta na liberdade individual e não enquanto questão de saúde pública.

Várias pessoas me chamaram à atenção: umas afirmando que a saúde pública é fundamental, mas que a liberdade individual ("meu corpo, minhas regras") tinha sempre de ser tomada em conta. Continuo a concordar, até certo ponto. Houve quem dissesse, contudo, que esta ideia deitava por terra gerações de lutas feministas pelo direito ao aborto.

Ninguém nega que o pressuposto do patriarcado é a desumanização da mulher, o controlo sobre o seu corpo e, por extensão, a sua liberdade política e económica. Que a emancipação da mulher no Ocidente se deu com disputas árduas pelo poder sobre o seu corpo enquanto campo de batalha do patriarcado e do capitalismo.

Dizer que as lutas feministas são postas em causa quando se afirma que o aborto é mais uma questão de saúde pública que de liberdade individual é partir da ideia que as lutas chegaram a todas as mulheres, independentemente da sua classe (nos EUA, agravada pela questão racial).

E que todas, individualmente, têm capacidade de escolha. Que são donas do seu corpo porque são livres. Que o acesso à saúde sexual e reprodutiva é geral, gratuito, universal. E que a escolha não é, na mais das vezes, económica. O aborto só será uma questão de liberdade individual quando a saúde pública estiver garantida. Três notas explicam melhor do que eu:

1. A escritora francesa Annie Ernaux publicou L’événement/O Acontecimento (ed. Fósforo, Brasil) sobre a sua experiência de aborto clandestino em 1964. Ao longo de pouco mais de 70 páginas, Ernaux descreve como, a braços com uma gravidez indesejada, a vergonha, o medo, o tabu vão tomando conta dela, estudante universitária, filha da classe operária de Rouen. Mais do que a violência da cena de aborto, auxiliada por uma enfermeira que lhe é indicada por alguém que conhece alguém que conhece alguém, é a questão de classe que perpassa o testemunho.

Quando procurava ajuda: "Estabelecia confusamente uma ligação entre minha classe social e o que estava acontecendo comigo. A primeira a fazer um curso superior numa família operária e de pequenos comerciantes, tinha escapado da fábrica e do balcão. Mas nem o baccalauréat nem a graduação em letras puderam alterar a fatalidade da transmissão de uma pobreza da qual a filha grávida era, da mesma forma que o alcoólatra, o emblema. (…) O que crescia em mim era, de certa maneira, o fracasso social."



Após ser levada para o hospital, o médico trata-a com desdém por ela ser de classe operária; quando sabe que é universitária, muda de tom: "Essa frase continua a hierarquizar o mundo em mim, a separar, como que a golpes de cassetete, médicos de operários e de mulheres que abortam, os dominantes dos dominados."

2. Nos anos 60, como em 2022: no dia da revogação de Roe vs Wade, o podcast "This American Life" da NPR estava na Jackson Women's Health Clinic, Mississipi, um dos Estados mais pobres e com maior índice de mortalidade infantil dos EUA, onde as funcionárias se preparavam para ajudar as últimas grávidas e acabaram a atender centenas de mulheres em desespero. Quase todas afro-americanas.

Uma funcionária diz: "É incrível o que eles deixam fazer com certas pessoas, com pessoas pobres, com pessoas negras. Pessoas que já sofreram e passaram por tanto. É como se às vezes fosse interminável, sabes? Os mesmos que elegem estas pessoas para nos fazerem isto são vizinhos, padres, que estão ao nosso lado o tempo todo. São eles que elegem estas pessoas, colocando-as nesta posição para nos retirar direitos. Como se já não nos tivessem retirado o suficiente."

A estas mulheres o Estado não protege, não podem nunca ser donas do seu corpo, não há avião para o Estado liberal vizinho. A liberdade individual será morrer numa cave num aborto clandestino, ter um filho sem capacidade económica para o criar, ou dá-lo para adopção para que alimente a indústria carcerária norte-americana ou trabalhe para o tecno-feudalismo de um armazém da Amazon qual regime de plantação do século XIX.

3. A Uber, Starbucks, Apple, Citibank, Amazon, JPMorgan anunciaram que pagariam as despesas de deslocação de funcionárias que vivam em Estados em que o aborto passe a ser crime. Como estas empresas têm violado direitos laborais e sindicalizações, pergunto-me: reivindicar direitos, não. Abortar, porque não? Para que serve o Estado, se temos as empresas?

No Negócios, diz-se que esta solução pode ser 'win-win' para as empresas: "É o melhor de dois mundos. As mulheres não querem ser mães, e as empresas organizam-se de modo a que não o sejam." Quando a "liberdade individual" dá as mãos à liberdade do capital, "proteger" direitos das mulheres é o último dos objectivos.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

