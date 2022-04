Fui num carro de polícia aprender um par de coisas sobre a vida, voltei conduzido por enfermeiros psiquiatras.

A fava

É quando não esperamos que a vida acontece

Ricardo J. RODRIGUES

Na semana passada, tive de ir à Holanda tratar de uma série de projetos de trabalho. A minha missão profissional estava concluída no início da tarde de sábado, mas já não a tempo de apanhar um voo decente para o Luxemburgo. Então decidi ficar uma noite em Amesterdão e apanhar o avião na manhã de domingo. Nunca é má opção passar uma noite aqui, pensei eu, e a verdade é que a estadia dava-me jeito. Liguei a uma amiga, jornalista holandesa com quem tenho reportagens em marcha, para bebermos um copo e acertarmos agulhas. Marcámos encontro num bar do centro pela hora do por do sol. Era o plano perfeito.

Houve uma coisa que correu mal, no entanto. Na marcação do hotel fui parar dezena e meia de quilómetros longe de Amesterdão, da cidade e do aeroporto. Para chegar ao bar combinado demorei mais de uma hora de transportes públicos. Atrasei-me irremediavelmente e, quando cheguei, a cozinha acabara de fechar – facto que compensei largamente em discussão e copos de vinho tinto. Quando voltei (no último comboio e depois no último autocarro) dei por mim a ouvir o meu estômago protestar mais alto do que um piquete de Gillets Jaunes numa tarde de sábado francesa.

Mas agora eu estava num lugarejo onde não havia cafés nem restaurantes, bares nem pensar, e até a bomba de gasolina tinha encerrado meia hora antes. Resignei-me à evidência de uma noite de barriga vazia, até virar a esquina para o hotel. Calhava que, mesmo à frente da porta, dois carros de polícia tinham-se cruzado e estacionado para trocar conversa. Estava tão pacata a noite que o risco de interromperem o trânsito era nulo. Meti-me com um dos guardas, se sabia de algum lugar para comprar comida. Era um tipo simpático, e mais tarde descobri que os pais viviam no Luxemburgo. Ao lado dele, um agente acabadinho de regressar de férias no Algarve. Estava a festa montada.

"Entra aí", disseram eles, que um quilómetro adiante havia um restaurante aberto até tarde. Cheguei à porta do boteco num carro de polícia e demorei a sair porque a conversa seguia fluida. Ainda os tentei convencer para um copo, mas claro que não podiam. À entrada no restaurante três empregados riram-se. "Que raio de boleia arranjaste", disseram. A cozinha estava fechada, mas o cozinheiro viu a cena e tornou ao tacho. Carpaccio e tiramisu, siga.

Na mesa à minha frente um casal de holandeses meteu-se comigo pelo momento insólito. Eram o Niels e a Sabina, respetivamente enfermeiro e assistente social no hospital psiquiátrico de Haarlem. Contaram-me como a pandemia e a guerra na Ucrânia estavam a mudar a saúde mental. "Antigamente atendíamos muitos surtos psicóticos dos estrangeiros que vinham para aqui exagerar nas drogas, mas desde 2020 que só há depressões profundas", contou ela.

Ele falou-me dos primeiros refugiados que chegam da Ucrânia, de ter de cuidar de gente que já está em trauma mas ainda não em stress pós-traumático. "Dizem sempre a mesma coisa, sobretudo quando perdem tudo: que chegamos a este mundo sozinhos e é sozinhos que partimos dele. Deixa-nos a pensar." Deixa.

No fim da noite, os meus novos amigos haveriam de levar-me ao hotel e despedir-se de mim com um abraço. Quando entrei no quarto, preparado para uma noite de pouco sono, pensei nas evidências. Fui num carro de polícia aprender um par de coisas sobre a vida, voltei conduzido por enfermeiros psiquiatras. E a única coisa que eu sentia é que ainda bem que alguém se enganou e me desviou para uma noite em Aalsmeer.

