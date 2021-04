Em entrevista ao Contacto, Olivier Pirot, diretor da Amnistia Internacional no Luxemburgo diz que a pandemia explica uma parte da queda da pena de morte no mundo. Mas que também está a por em evidência os abusos de direitos humanos no planeta.

"É preciso coragem política para governar à luz dos direitos humanos"

Ricardo J. Rodrigues O relatório da Amnistia Internacional sobre a pena de morte é divulgado esta quarta-feira e diz que pelo menos 483 pessoas foram executadas com a pena capital em 18 países. Uma redução de 26% em relação ao ano anterior. Olivier Pirot, diretor da organização no Luxemburgo, diz que a pandemia explica uma parte da queda. Mas que também está a por em evidência os abusos de direitos humanos no planeta.

Para variar há uma boa notícia sobre 2020: houve menos um quarto das execuções de pena de morte do que no ano anterior. Isto explica-se por causa da pandemia?

Houve menos 26% de execuções do que em 2019 e as condenações com sentença de morte também estão em franca diminuição. Globalmente sim, a pandemia tem um impacto. Por um lado, houve maior prudência na execução das sentenças para proteger os funcionários, por outro os próprios processos judiciais também se viram muitas vezes adiados e atrasados. Mas não é o único fator. Também há mudanças legislativas em alguns países que explicam isto. Há países que retiraram da lista dos crimes sentenciados com a morte algumas questões de delito e droga.

É legítimo dizer que a covid-19 trouxe melhorou os indicadores de direitos humanos? Este relatório sobre a pena de morte parece ir nesse sentido.

Não. A pandemia veio por a nu muitas desigualdades que já existiam antes – e até potenciou algumas. Há abusos pelo estado que foram cometidos no quadro da pandemia, ou com a desculpa da pandemia. Na China, por exemplo, foram promulgadas restrições à liberdade por causa da covid-19 e houve pelo uma execução por causa da pandemia.

Como assim, pelo menos uma execução?

Os números que temos são sempre os mínimos. No caso da China, há muitos anos que há uma total falta de transparência. Houve milhares de execuções na China, só que há uma enorme dificuldade em factualizá-las. A Amnistia Internacional deixou de apontar números de mortes para este país em 2009. Mas uma delas, sim, conseguimos perceber que foi na sequência das medidas restritivas que o governo impôs por causa do covid-19.

Olhando para este relatório, o que é o deixa mais e menos contente?

Bom, a descida de 26% nas execuções e de 36% nas sentenças é uma boa notícia, claro. Há uma tendência de progresso em matéria de abolição da pena de morte. E depois há isto: dos cinco que utilizam mais frequentemente esta medida, assistimos em quatro deles a diminuições das sentenças e das condenações. Só o Egito contraria esta tendência. Por outro lado, há quatro países que retomaram as execuções depois de as terem interrompido – Oman, Qatar, Taiwan e a Índia. Isso preocupa-me. E depois há os Estados Unidos, que por um lado retomaram as execuções federais ao fim de uma interrupção de 17 anos, mas por outro viram o Colorado tornar-se o 22° estado a abolir a pena de morte e já este ano, em março, a Virgínia tornou-se o 23°.

A mudança da administração Trump para o governo Biden dá-lhe esperança?

No fim do ano, já com Trump de saída, vimos esse tal aceleramento das execuções. Mas dá-me alguma esperança ver a entrada destes dois estados no clube abolicionista e haver um projeto no Senado para abolir a pena de morte a nível federal. Ou seja, em todo o país.

Não acha que os texanos podem atrapalhar esse processo? Do total das execuções de pena capital no país, 59% ocorreram nesse estado.

Sim, é verdade, e esses 59% de execuções decretadas pelo estado têm em grande medida o apoio da população. Mas por não ser dissuadora, por ser definitiva, por ser irreversível quando há um erros grosseiros (e muitas investigações têm mostrado que foram cometidos erros judiciais que levaram inocentes para o corredor da morte) a abolição da pena de morte carrega argumentos morais que não requerem o apoio da população. Vários estudos dizem nos países onde a pena de morte é abolida, aliás, há uma mudança muito significativa da opinião pública nos anos e décadas seguintes. Por isso acredito que, havendo um debate profundo na sociedade americana, possa haver também uma viragem de sentido sobre este tema. Mas que fique claro que isto não é, não pode ser, assunto para sondagens de opinião. E este é o tempo da coragem política se levantar.

Foto: António Pires

Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma subida da extrema-direita que em vários países defende ideias como a pena de morte ou a castração química. Preocupa-o que possamos ter uma regressão de direitos humanos na Europa?

O que se está a passar é extremamente preocupante. A liderança moral pode mudar tudo. Eu compreendo que a população em geral, e particularmente os indivíduos que foram vítimas colaterais de crimes atrozes, ajam emocionalmente e clamem pela pena de morte. Só uma liderança moral forte pode explicar às pessoas que a responsabilização dos autores desses crimes é mais eficaz sem a pena de morte. Agora, se os líderes, em vez de terem coragem política para fazer um debate correto e sério, utilizem os instintos mais básicos e as emoções da população, é preocupante. Para a pena de morte e para os direitos humanos em geral. Veja o debate que se está a levantar sobre a saúde sexual e reprodutiva e as limitações que se lhe estão a impor. Estes abusos estão a crescer e não estamos a falar de países longínquos, estamos a falar dos nossos vizinhos que pertencem à mesma organização política que nós [a União Europeia].

Parece-lhe que a pandemia veio acelerar este processo?

A pandemia amplificou as desigualdades. Mas vemos casos em que ela foi usado pelos governos como instrumento de repressão, também. Veja o que acontece hoje na Hungria, com o governo a usar a covid-19 para criar leis repressivas para quem tem um "discurso subversivo". Criminalizou-se a palavra livre e o questionamento. Nesse aspeto não podemos dizer que as coisas estejam melhores. A pandemia, na minha opinião, devia ser o momento chave para repensar o modo de organização social, de criar uma sociedade que cuide dos mais vulneráveis e em que todos possamos viver melhor juntos.

Olivier Pirot nas instalações da Amnistia Internacional, no número 23 da Rue des États-Unis. Foto: António Pires

Então, apesar de tudo, é um otimista?

[Risos] Sou. Penso que todos os seres humanos, nos momentos mais difíceis das suas vidas, questionam a sua própria identidade – individual e coletivamente. Então avaliamos o que está a correr mal e o que é que devemos fazer para que isso não volte a acontecer. E agora vimos a necessidade de imprimir um espírito mais solidário na família, na comunidade, no país, nos continentes e no mundo.

Mas não terá também vindo revelar o desinvestimento continuado em serviços de saúde pública? Não deveria agora o discurso de solidariedade passar agora por aqui?

Bem, como lhe disse, a pandemia foi muito reveladora. Não me cabe a mim dizer quais são as políticas sociais que o estado deveria agora por em marcha, ou em que é que devia investir. Não somos uma organização médica, defendemos direitos humanos. Mas é fácil de constatar que o cenário que estava montado não serviu, não funcionou. Face às dificuldades, a solidariedade europeia era essencial. Mas vimos num grande número de casos o interesse nacional a sobrepor-se ao coletivo. Seja na negociação das vacinas, seja nas leis económicas que tinham de se desenvolver para proteger os elementos mais fracos.

O que é que é preciso fazer?

É preciso coragem política para governar à luz dos direitos humanos. Quando um governo toma medidas tem de fazê-lo com a consciência do seu impacto na igualdade que cria nos cidadãos e na discriminação que possa previamente mitigar.

Estamos em plena campanha de vacinação global. Essa campanha está a ser solidária?

Vem-me logo à cabeça o caso de Israel. É o campeão da vacinação, um dos países com mais gente vacinada no mundo. Mas depois, quando o assunto são os palestinianos, a imunização só foi distribuída a quem vive em Jerusalém Oriental ou tem de passar os checkpoints diariamente para trabalhar no lado israelita, mas esquece milhões de palestinianos. A covid-19, repito, não criou desigualdades. Mas amplificou-as.

É preciso estarmos atentos se os direitos humanos de que usufruem os cidadãos luxemburgueses também estão a servir os que chegam de fora, os trabalhadores transfronteiriços, os refugiados e os imigrantes. Este modelo social é fantástico, mas não pode servir apenas os que têm a nacionalidade luxemburguesa.

E no Luxemburgo, quais são os principais problemas?

Há muitos anos que a secção luxemburguesa da Amnistia Internacional não faz este trabalho exaustivo, de coleta de dados, no país. Sentimos que havia problemas mais prementes no mundo e era para eles que tínhamos de dirigir a atenção da população do Grão-Ducado. E também porque havia outras organizações a vigiar os direitos humanos no país, nomeadamente o Conselho Consultivo dos Direitos Humanos. Mas metemos em marcha uma estratégia para os próximos cinco anos, para a qual esperamos agora aprovação, em que queremos ter um pouco mais a visão do que se está a passar aqui. De qualquer maneira, integramos vários grupos de trabalho que operam no país, nomeadamente na defesa das populações migrantes.

A que é que é preciso estar atento no país mais rico da Europa?

É preciso estarmos atentos se os direitos humanos de que usufruem os cidadãos luxemburgueses também estão a servir os que chegam de fora, os trabalhadores transfronteiriços, os refugiados e os imigrantes. Este modelo social é fantástico, mas não pode servir apenas os que têm a nacionalidade luxemburguesa.

Voltamos à pena de morte. O Egito triplicou o número de execuções entre 2019 e 2020. O que é que está a acontecer no Cairo?

Aqui houve um efeito duplo. Por um lado, vivem-se no Egito tempos problemáticos em termos políticos e vimos o governo usar a pena de morte como arma repressiva. E depois houve um incidente complicado numa prisão nos arredores do Cairo. Alguns guardas foram atacados pelos prisioneiros do corredor da morte e isso o governo acelerasse uma série de execuções. Num total de 107 execuções no Egito em 2020, 57 aconteceram na sequência deste evento. É preciso dizer que há cinco países que violam de forma muito forte os direitos humanos e que usam a pena de morte como forma repressiva. A China, onde como já se viu os números pecam por escassos, e depois o Irão, o Egito, o Iraque e a Arábia Saudita. Estes cinco países representam 88% das execuções no mundo. Apesar de tudo, com exceção do Egito, há uma redução de casos face aos anos anteriores.

A religião representa algum papel na execução das penas de morte? Por exemplo, dos 22 países que compõem a Liga Árabe, oito fizeram execuções em 2020.

Não podemos dizer isso. Há muitos países islâmicos que aboliram a pena de morte – e nalguns casos em nações onde a religião até impregna seriamente a lei. No Irão, que é um dos países não laicos onde a pena de morte mais é aplicada, as condenações nada têm a ver com questões religiosas, a maioria dos casos está ligado a homicídios ou rebelião contra o Estado. Nada indica que a religião tenha alguma relação com a pena de morte.

No Irão foram mortos menores de idade.

O Irão é o único país que executou menores de idade em 2020. Houve uma condenação nas Maldivas, mas não foi concretizada. Na maioria dos casos têm a ver com violações, droga e homicídios. Mas os casos destes três menores são casos gravíssimos. Um deles tinha uma deficiência mental diagnosticada, outro foi submetido a tortura, por exemplo. Estavam a ser julgados por casos em que em nenhuma circunstância a pena de morte pode ser admissível.

