Saiba os horários do recolher obrigatório em França e em Espanha.

É possível viajar de carro até Portugal, mas não durante o recolher obrigatório

Henrique DE BURGO Saiba os horários do recolher obrigatório em França e em Espanha.

Com o Natal à porta e com o alargamento das medidas restritivas até 15 de janeiro, como o número máximo de dois convidados em casa ou o recolher obrigatório das 23h às 6h, há quem pense ainda viajar até Portugal.

As ligações aéreas continuam a ser operadas e viajar de carro passou a ser possível desde terça-feira, mas sob certas condições. De acordo com dados publicados no site do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), França autorizou desde terça-feira a circulação automóvel por razões não essenciais e sem atestado de deslocação, interrompendo o confinamento para permitir que as famílias se possam juntar no Natal (máximo de seis convidados).

No entanto, as viagens não podem ser feitas dentro do horário do recolher obrigatório, que em França vai das 20h às 6h. Esta interdição é extensível a todos os automobilistas, incluindo os estrangeiros, e quem for apanhado a violar esta regra arrisca-se a uma multa de 135 euros.

Manual de sobrevivência para quem passa o Natal em Portugal Apesar de manter restrições, o país prepara-se para aliviar algumas medidas e não limita o número de visitantes por casa.

Já em Espanha, o ACL lembra que há confinamento em certas regiões autónomas e que também não se pode circular durante o recolher obrigatório, das 23h às 6h da manhã. Desta forma, quem quiser viajar de carro do Luxemburgo até Portugal poderá fazê-lo, mas não vai poder circular durante o horário do recolher obrigatório no Luxemburgo, em França e em Espanha.



