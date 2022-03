Saiba as novidades mais recentes do serviço online para preencher a declaração de impostos de 2021.

Fiscalidade

É possível fazer declaração de imposto com o novo assistente MyGuichet.lu

Henrique DE BURGO Saiba as novidades mais recentes do serviço online para preencher a declaração de impostos de 2021.

A plataforma MyGuichet.lu tem um novo assistente eletrónico que permite aos residentes e não-residentes fazer a declaração de imposto online através de um computador ou tablet.

O Governo tinha anunciado no ano passado que a declaração de impostos passaria a poder ser preenchida totalmente online a partir de 2022, nomeadamente pelos contribuintes que auferem rendimentos de uma ocupação assalariada e os pensionistas.

Segundo o Ministério da Digitalização, o novo assistente guia o usuário de acordo com a sua situação pessoal e os dados inseridos. Entre as vantagens, a ferramenta introduz automaticamente as somas dos valores de determinados campos e mostra a lista de documentos obrigatórios a anexar.

Os documentos a anexar podem ser também adicionados através da aplicação móvel MyGuichet.lu, para os sistemas operativos iOS e Android. Para isso é preciso selecionar a função "Adicionar um documento" na aplicação e digitalizar o código QR exibido no ecrã.

Entre outras novidades também é possível que os filhos preencham e assinem a declaração de imposto em nome dos pais, através da sua própria área pessoal no MyGuichet.lu. Os agentes fiduciários também podem fazer o mesmo em nome dos seus clientes.

Já os contribuintes que optem pela tributação coletiva têm a opção de assinar em conjunto a declaração por via eletrónica, com os respetivos certificados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.