Autoridades

'É o faroeste'. Sindicato diz que agentes da polícia estão 'por um fio'

Diana ALVES O presidente do SNPGL, Pascal Ricquier, disse que os polícias estão "em colpaso" e deu como exemplo o duplo homicídio ocorrido na manhã de segunda-feira, em Niederkorn.

O anúncio de que a polícia grã-ducal vai contratar mais 200 agentes surgiu um dia depois de o sindicato que representa o ramo ter traçado um cenário sombrio no que toca ao setor. Os agentes estarão “por um fio”, a fazer demasiadas horas extraordinárias para evitar o “colapso da polícia”.

Niederkorn. Português que matou casal vizinho fica em prisão preventiva José Cerqueira, 74 anos, o homem que matou um casal vizinho a tiro, na segunda-feira de manhã, em Niederkorn, está em prisão preventiva. É acusado de homicídio premeditado.

De acordo com a RTL, o alerta foi lançado na segunda-feira, durante a assembleia-geral do Sindicato Nacional da Polícia Grã-Ducal (SNPGL). O presidente da estrutura, Pascal Ricquier, denunciou o número excessivo de horas suplementares feitas pelos polícias.

O responsável alertou que os agentes que estão no terreno estão exaustos. “Não aguentam mais, ficam doentes, estão descontentes com as condições de trabalho”.

"Sociedade cada vez mais criminosa e agressiva"

Pascal Ricquier descreveu uma sociedade cada vez mais criminosa e agressiva, temendo que a pobreza venha acentuar certos fenómenos. Segundo a RTL, o presidente do sindicato deu como exemplo o duplo homicídio ocorrido na manhã de segunda-feira, em Niederkorn.

Citado pelo canal luxemburguês, o responsável lançou um apelo ao Governo para que pare a criminalidade, comparando alguns episódios que têm sido registado ao ‘faroeste’.



