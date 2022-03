A empresa assegura que as imagens "incriminatórias" publicadas na imprensa não correspondem ao estado "habitual" da fábrica.

E.coli nas pizzas Buitoni. Nestlé diz que testes em fábrica deram negativos

AFP A Nestlé informou esta quinta-feira que os testes realizados nas suas instalações de Caudry, no norte de França, que produz pizzas da marca Buitoni, algumas das quais contaminadas com E.coli, foram negativos.

A empresa assegura que as imagens "incriminatórias" publicadas na imprensa não correspondem ao estado "habitual" da fábrica.



A Nestlé fechou as duas linhas de produção em Caudry, onde 200 pessoas estavam a fazer pizzas que eram principalmente vendidas em França. Todas as pizzas Buitoni da gama Fraich'Up foram retiradas a 18 de março, após ter sido identificada uma possível ligação com a contaminação por E.coli.

Luxemburgo. Autoridades de saúde preocupadas com intoxicação causada por pizzas da Buitoni As autoridades de saúde francesas confirmaram, esta quarta-feira, a relação entre as pizzas congeladas da marca e as infeções devido à bactéria E.Coli. O Grão-Ducado já tinha emitido um alerta sobre estes produtos a 20 de março.

A França tem vindo a sofrer um recrudescimento em casos de insuficiência renal em crianças associados à contaminação por E.coli desde finais de fevereiro. Alguns destes casos estão ligados ao consumo de pizzas Fraich'Up, confirmaram autoridades sanitárias na terça-feira.

A Nestlé recolheu 75 amostras na linha de produção em questão e em toda a fábrica, "todas negativas", disse à AFP Pierre-Alexandre Teulié, diretor-geral de comunicações da Nestlé France. "A prioridade é encontrar a causa da contaminação", acrescentou.



Também o ministério de Saúde do Luxemburgo iniciou os "trabalhos de monitorização" dos produtos a 18 de março, com a retirada de 6.318 unidades do mercado. "Toda a gama Fraîch’Up (4 Queijos, Bolonhesa, Royale, etc) da Buitoni está afetada no Luxemburgo".

Por sua vez, a Autoridade de Segurança Alimentar publicou um alerta no seu website com informação sobre os lotes e códigos de barras das pizzas que não devem ser consumidas.

"Nunca está assim sujo"

Algumas das fotografias de uma linha de produção suja, divulgadas em maio de 2021 no website "Mr. Mondialisation" e recuperadas na quinta-feira pela RMC, parecem ter sido tiradas dentro da fábrica, reconheceu o responsável. Mas "o que elas mostram não representa o estado normal, habitual ou aceitável da fábrica", garantiu Teulié.

"Se isto for uma realidade, só poderá ser uma situação pontual, após uma avaria ou durante o processo de limpeza", assegurou, salientando que os controlos sem aviso prévio efetuados em setembro de 2020 e março de 2021 não tinham revelado qualquer desvio aos regulamentos.

"Nunca está assim sujo", disse um empregado à AFP, sob condição de anonimato.

A federação CGT da indústria alimentar lamentou uma reorganização da fábrica em 2015 que terá afetado as condições de higiene.

"Desde então, o tempo de limpeza tem sido reduzido e realizado por pessoas menos bem treinadas. É isto que temos vindo a denunciar há anos, na Nestlé como noutros lugares", salientou Maryse Treton, da CGT.

A Nestlé informou que as cadeias são completamente limpas durante cinco horas após um máximo de 27 horas de produção.

