Dúvidas de Última Hora

Teresa CAMARÃO As respostas a tudo o que precisa de saber para ir a Portugal.

Os meus documentos caducaram, e agora?



Excecionalmente, todos os documentos, mesmo que caducados, são válidos em Portugal até 30 de outubro. Além do cartão do cidadão, incluem-se a carta de condução e vistos.

Tenho de apresentar o teste à covid-19 para entrar em Portugal?

A apresentação do exame, com resultado negativo, apenas se aplica aos passageiros que não têm nacionalidade portuguesa, nem residência em Portugal.

E nas fronteiras?

Desde 15 de junho é possível entrar em França e em Espanha sem a necessidade de outros documentos que não o cartão do cidadão ou o passaporte. De qualquer forma, informe-se no portal oficial das comunidades ou na aplicação

Posso reunir a família?

Ao contrário do Grão-Ducado, Portugal mantém a proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Além disso estabelece uma lotação máxima de 5 pessoas em espaéos fechados com 100m2. Mesmo em festas privadas, em casa, o número de pessoas não deve ser excedido. Os gestos barreira como a inibição de beijos ou abraços são para cumprir.

Há bailaricos e romarias?

Este ano não. Até ordem em contrário as grandes aglomerações estão proibidas. Assim não há festas, arraiais, romarias nem procissões.

E se tiver sintomas de covid-19?

Deve ligar imediatamente para a linha de Saúde 24h (808 24 24 24) e seguir as recomendações. Dirigir-se a um hospital ou a um centro de saúde sem qualquer indicação não é, de todo, recomendado.

Posso regressar ao Luxemburgo?

A questão está em aberto com França a ameaçar fechar as fronteiras com Espanha, mas para já não se coloca. No caso de uma deslocação temporária a Portugal, os viajantes podem ser alvo de controlos fronteiriços no regresso. Além dos seus documentos de identificação pessoal, tenha consigo os comprovativos de residência.

