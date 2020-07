Mohamed Amghar, um gestor de vendas de software reformado em França, apresentou uma queixa de discriminação contra o seu antigo empregador, acusando a empresa de o fazer usar um nome francês tradicional no trabalho.

Durante 20 anos, a empresa chamou-lhe Antoine. Hoje Mohamed quer justiça

"Terá de mudar o seu nome para Antoine", ter-lhe-á dito o futuro empregador no final da entrevista de seleção, há mais de 20 anos. Mohamed terá ficado sem reação, mas o futuro patrão terá continuado, especificando mesmo, segundo Amghar, que não poderia usar o nome "Philippe" porque já havia dois no escritório.



Durante 20 anos Mohamed foi "Antoine". Não só nos corredores da empresa, mas também no endereço eletrónico, no cartão de visita, nos bilhetes de comboio e de avião, nas etiquetas de identificação utilizadas em conferências da indústria, mesmo nos prémios de desempenho que conquistou durante duas décadas na empresa, Intergraph, uma empresa americana de software com escritórios franceses em Rungis, a sul de Paris.

A história avançada pelo New York Times, conta que o vendedor de software, na altura com 40 anos de idade, sentiu que não tinha escolha. Sentia-se "envergonhado e zangado". "É uma traição", segundo o homem nascido em Paris, filho de pais argelinos a residir na cidade desde 1946, quando a Argélia era ainda colónia francesa.

O cargo estava prometido mas ainda não tinha assinado um contrato. Mohamed já havia deixado o antigo emprego e estava divorciado com três filhos, o mais velho tinha 13 anos na altura.



"Aos 40 anos de idade, foi obrigado a compreender que 'Não, Mohamed, não é verdadeiramente francês como qualquer outra pessoa'". Amghar, agora com 63 anos e reformado tem o apoio de vários colegas e avançou com processo apresentando queixa no ano passado no tribunal do trabalho em Créteil, a sul de Paris, acusando-a de discriminação e assédio moral e pedindo mais de 440.000 euros, ou quase 500.000 dólares, em indemnizações.

Segundo o mesmo jornal, o tribunal realizou uma audiência em março, mas só decidirá no próximo ano. O caso tem-se destacado porque poucos processos de discriminação racial chegam aos tribunais franceses. No entanto, devido ao contexto atual, muitas pessoas vítimas de racismo sentem-se empoderadas para falar. É, na verdade, um bom momento para lembrar a história de Amghar, que apesar de ter sido há 20 anos, a seu ver, merece justiça.

Na altura em que Amghar diz que o seu chefe lhe pediu para usar um nome diferente, tinha-lhe sido assegurado o cargo e já tinha deixado o seu antigo emprego, mas ainda não tinha assinado um contrato. Estava divorciado com três filhos - o mais velho tinha 13 anos na altura.

"E eu não era estúpido", disse o Amghar numa entrevista ao New York Times no escritório do seu advogado em Paris. "Eu sabia que ser chamado Mohamed não era o melhor passaporte, não só para obter entrevistas, mas também para um emprego". Amghar diz que, relativamente falando, teve a sorte de conseguir o emprego, dado o historial de discriminação da França.

O cargo de gestor de vendas envolvia a venda de software de engenharia a empresas de energia ou químicas como a Total ou Arkema e era bem pago. Também reconhece que nunca apresentou uma queixa oficial durante o seu tempo na Intergraph, de 1997 a 2017. "Pensei para comigo: 'Não disse nada no início, o que vai dizer agora?" disse ele.

A Intergraph, com sede no Alabama e adquirida em 2010 pela Hexagon AB, uma empresa sueca, não negou que Amghar usou um nome diferente no escritório, mas disse não ter encontrado provas de que a direcção tivesse solicitado a mudança.

Galina Elbaz, advogada de Amghar, que também trabalha para a Liga Internacional Contra o Racismo e o Anti-Semitismo - um grupo francês de direitos civis que se interessou pelo caso - disse que os casos de discriminação criminal raramente são processados. "São cinco a seis casos por ano, por baixo", disse a Sra. Elbaz, acrescentando que muitas vezes as vítimas são pobres, trabalham e relutam em passar meses ou anos, e milhares de euros em honorários de advogados, com um resultado incerto.

A divisão PPM da Hexagon, que inclui a Intergraph, disse num e-mail que após receber a queixa de Amghar em 2018, tinha conduzido uma "investigação interna" que envolvia a revisão de documentos e a conversa com os atuais ou antigos empregados. Mas a empresa disse que não tinha "encontrado provas de discriminação ou que a direcção da Intergraph France exigia que o Sr. Amghar mudasse o seu nome, ou exigia que o Sr. Amghar usasse o nome de 'Antoine' ao representar a empresa".

"A Intergraph sempre aderiu a um rigoroso padrão de ética e conduta profissional a fim de evitar todos os tipos de discriminação, racismo e assédio, que são assuntos que ela leva muito a sério", disse a empresa ao jornal norte-americano. A discriminação de contratação contra minorias árabes ou negras em França está amplamente documentada.

O NYT refere ainda um estudo recente com uma equipa de investigadores especializados na avaliação das discriminações laborais e do impacto das políticas públicas no mercado de trabalho em França. O teste consistiu em apresentar candidaturas falsas a mais de 100 empresas de referência no mercado e permitiu constatar que os candidatos com nomes sonantes em árabe tinham quase 20 por cento menos probabilidades de obter uma resposta do que aqueles com nomes tradicionais franceses. "Em todos os estudos que foram feitos em França, encontrámos discriminações significativas baseadas na origem, seja árabe ou negra", disse Yannick L'Horty, um economista que liderou o estudo.

Segundo o especialista este caso é invulgar porque Mohamed Amghar foi, de facto, contratado, argumento que a Intergraph "está ansiosa por apontar". Um advogado que representa a empresa em França recusou-se a comentar.

No entanto, em 2018, segundo o mesmo jornal, ao responder a uma carta do advogado de Amghar que ameaçava arquivar um processo com exceção da "reparação amigável", a firma chamou as acusações de discriminação de "surpreendente" porque Amghar tinha sido "recrutado pela Intergraph e lá permaneceu durante 20 anos".

Na carta, uma cópia da qual foi vista pelo jornal norte-americano, a empresa disse que o antigo chefe de Amghar - que já não trabalha na Intergraph - não se lembrava de lhe ter pedido alterações no nome, acrescentando que "não se pode excluir a possibilidade" de o próprio Amghar ter escolhido "Antoine".

Amghar, que "é meticulosamente organizado", guardou "cartões de visita, recibos de pagamento, e-mails, contratos, documentos de autorização de segurança, prémios e muito mais", todos com o nome 'Antoine', escreve o jornal. E, embora não haja registo da entrevista de Novembro de 1996, Amghar "arrepia-se com a sugestão de que se teria colocado intencionalmente na posição embaraçosa de usar dois nomes diferentes".

Terá chegado a ser detido num aeroporto porque o seu passaporte não coincidia com os bilhetes reservados pela empresa. Em reuniões ou e-mails, os gestores de topo usavam por vezes Antoine enquanto os colegas usavam Mohamed. Nas folhas de salário, ele era "Mohamed Antoine". Num prémio de 2010 usou "Antoine (Mohamed) Amghar".

Os colegas mais próximos do agora reformado terão descoberto rapidamente a verdade da sua identidade. Mas outros, que o apoiam, disseram que ficaram atónitos ao descobrir, meses ou mesmo anos após o seu primeiro encontro, que Antoine era, de facto, Mohamed.

Frédéric Blas, um antigo colega que foi advogado interno na Intergraph France de 2011 a 2016, disse que Amghar "sentiu-se humilhado. Havia uma verdadeira amargura, uma frustração". Não houve instruções explícitas por parte dos quadros superiores para utilizar o nome Antoine, disse Blas citado pelo jornal, mas terá sido esse o nome ouvido e utilizado por aqueles que não trabalharam muito de perto com o Amghar. Era "perturbador", acrescentou Blas, e por vezes difícil não usar Antoine por força do hábito.

Toubon, provedor de direitos humanos em França, observou num relatório que entre aqueles que tinham denunciado casos pessoais de discriminação no emprego ao seu gabinete, apenas 12 por cento tinham intentado acções judiciais.

"As vítimas nem sempre têm provas duras dos maus-tratos", observou o relatório, e "muitas delas estão relutantes em perturbar a sua vida profissional, levando o seu empregador a tribunal". Nos tribunais do trabalho - como o que trata do caso de Amghar - "há precedentes a seu favor".

No entanto, os casos arrastam-se frequentemente, disse a advogada Elbaz, uma vez que os juízes não são magistrados profissionais e nem sempre são bem informados na lei anti-discriminação. Ainda assim, Mohamed Amghar disse que era importante para ele o desenrolar do processo.

Ao New York Times, recordou o relato do pai sobre o racismo sofrido na Argélia e depois em França como carpinteiro e lembrou-se da fé dos seus pais de que a meritocracia francesa daria aos seus filhos uma experiência diferente.

"Se pessoas como eu, que fizeram o necessário para conseguir bons empregos, para obter formação, para viver como cidadãos, são manchados e lhes são negados os seus direitos, para onde caminhamos?"

Amghar disse com um sorriso: "Só tenho um nome, só tenho uma nacionalidade. O meu nome é Mohamed, e eu sou francês".

