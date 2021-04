Fotogaleria de momentos únicos do casamento de 73 anos entre a monarca e o príncipe consorte. Para ‘Lilibeth’, assim a tratava Philip, o marido era o seu “rochedo”, a quem pedia todos os conselhos. Ele era "o homem que fazia rir a rainha".

Duque de Edimburgo. Rainha Isabel despede-se do seu grande amor

Aicha AYARI Fotogaleria de momentos únicos do casamento de 73 anos entre a monarca e o príncipe consorte. Para ‘Lilibeth’, assim a tratava Philip, o marido era o seu “rochedo”, a quem pedia todos os conselhos. Ele era "o homem que fazia rir a rainha".

Os ingleses estão desde ontem a colocar flores à entrada do Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, despedindo-se do Duque de Edimburgo, o príncipe consorte da Rainha Isabel II. Ao meio-dia de hoje começaram a ser disparadas salvas em honra do Duque que faleceu ontem, aos 99 anos. A cada 40 minutos é disparada um salva, durante 41 vezes.

As cerimónias fúnebres deverão realizar-se daqui a oito dias com o programa reorganizado devido à pandemia.

Embora a Casa Real tenha pedido às pessoas que não deixassem flores à entrada das residências da família, os ingleses não respeitaram o pedido e têm um a um deixado flores e rendido homenagem ao Duque de Edimburgo.

Segundo a tradição a rainha Isabel deverá fazer um discurso de homenagem ao seu falecido marido, embora não haja ainda data.

A poucos dias de completar 95 anos, dia 12 de abril, a rainha de Inglaterra perde o seu marido, o seu grande amor, o seu "rochedo" como lhe chamava. Isabel viu-o pela primeira vez aos 13 anos de idade, tendo ficado impressionada com a figura e personalidade do jovem príncipe Phillip, então com 18. Anos mais tarde iniciam um namoro e casam-se em 1947. O matrimónio foi o primeiro a ser transmitido pela televisão e já então visto por milhares de pessoas.

Apesar de ter passado 73 anos ao lado da monarca, nos programas oficiais o príncipe Philip tinha de caminhar sempre "uns passos atrás da rainha". Da sua 'Lilibeth', assim lhe chamava o Duque de Edimburgo.

Morreu o Duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II O duque de Edimburgo, príncipe consorte da Rainha Isabel II, morreu hoje aos 99 anos, anunciou o Palácio de Buckingham.

Juntos tiveram quatro filhos: o príncipe Charles, com 72 anos, a princesa Anne, de 70 anos, o príncipe Andrew, de 61 anos e o príncipe Edward, de 57 anos. O casal monárquico tem ainda oito netos e 10 bisnetos.

Nos últimos anos o Duque enfrentou vários problemas de saúde, tendo falecido no Castelo de Windsor, dias depois de ter alta hospitalar. Apesar de toda a dor de perder o seu marido, a rainha Isabel já estava, de certa maneira, preparada para a partida do Duque de Edimburgo, revelou Charles Anson, antigo secretário de imprensa da monarca, em declarações à revista People.

Quando o duque de Edimburgo visitou o Luxemburgo O Duque de Edimburgo morreu esta sexta-feira, 9, aos 99 anos.

"Houve situações difíceis que os dois tiveram de ultrapassar juntos, mas foi um longo casamento com muita felicidade. Ele levou muito a sério o seu papel de apoio à sua mulher, enquanto rainha", de Inglaterra, declarou Charles Anson.

Um dos mais famosos casamentos do mundo, que durou 73 anos em imagens:

