O funeral do Duque de Edimburgo realiza-se no próximo dia 17 na capela do Castelo de Windsor. A casa real confirma que Harry irá estar presente, mas a mulher fica nos EUA. Vejas as imagens da homenagem dos súbitos.

Sociedade 23 2 min.

Duque de Edimburgo. Príncipe Harry vai ao funeral do avô, mas Meghan não

Lusa O funeral do Duque de Edimburgo realiza-se no próximo dia 17 na capela do Castelo de Windsor. A casa real confirma que Harry irá estar presente, mas a mulher fica nos EUA. Vejas as imagens da homenagem dos súbitos.

O funeral do príncipe Philip que morreu na sexta-feira aos 99 anos, acontecerá no próximo sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, anunciou hoje o palácio de Buckingham.

Fontes do palácio confirmaram a presença do príncipe Harry nas cerimónias fúnebres, mas irá comparecer sozinho, sem a mulher. Meghan Markle ficará na Califórnia onde estão a residir há um ano, por estar grávida e ter sido aconselhada a não viajar pelos médicos, informou a mesma fonte de Buckingham.

Foto: Chris Jackson/Press Association/

Príncipe planeou o seu funeral

O funeral do marido da rainha Isabel, terá um caráter privado, e será transmitido pela televisão. Em todo o Reino Unido será guardado um minuto de silêncio, no início da cerimónia, que terá honras reais e não de Estado, cumprindo um pedido em vida do príncipe Filipe, marido da Rainha Isabel II.

O príncipe Filipe, também conhecido por duque de Edimburgo, participou ativamente na preparação do seu funeral, incluindo no projeto de modificação do veículo, um jipe, que transportará o seu caixão, que será seguido pela família real.

“Embora os arranjos cerimoniais sejam reduzidos, a ocasião celebrará e reconhecerá a vida do duque e dos seus mais de 70 anos de serviço à Rainha, ao Reino Unido e à comunidade”, disse um porta-voz do palácio.

A cerimónia respeitará as diretrizes do Governo britânico de regras de combate à pandemia de covid-19, que restringe a 30 o número de pessoas autorizadas a estar presentes em funerais, mas o palácio de Buckingham não confirmou se os membros da família serão obrigados ao uso de máscara de proteção individual.

Fotogaleria das homenagens dos ingleses ao Duque de Edimburgo

18 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Homenagens começaram hoje

O palácio de Buckingham pediu às pessoas para não se deslocarem até Windsor, sugerindo que aqueles que quiserem prestar homenagem o façam em casa, vendo a cerimónia pela televisão.

O anúncio dos preparativos do funeral foi feito depois de unidades militares em todo o Reino Unido terem disparado saudações de 41 tiros, para marcar a morte do Duque de Edimburgo, homenageando o ex-oficial da Marinha.

Duque de Edimburgo. Rainha Isabel despede-se do seu grande amor Fotogaleria de momentos únicos do casamento de 73 anos entre a monarca e o príncipe consorte. Para ‘Lilibeth’, assim a tratava Philip, o marido era o seu “rochedo”, a quem pedia todos os conselhos. Ele era "o homem que fazia rir a rainha".

Também vários navios de guerra fizeram as suas próprias saudações, em diversos pontos do planeta.

“O duque de Edimburgo serviu entre nós, durante a Segunda Guerra Mundial, e permaneceu dedicado à Marinha Real e às Forças Armadas”, disse o general Nick Carter, chefe do estado-maior das Forças Armadas, num comunicado.

5 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP

Philip celebrava 100 anos em Junho

Membros da Commonwealth - um grupo de 54 países chefiado pela monarca - também foram convidados a homenagear o marido da rainha Isabel II.

O príncipe, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos, e regressado a Windsor.

Conhecido pelo seu sentido de humor particular, Filipe de Mountbatten, nascido com o título de príncipe da Grécia e da Dinamarca, é o consorte mais antigo da história da monarquia britânica.

Duque de Edimburgo. Grão-Duque Henri envia condolências à rainha Isabel "A Grã-Duquesa e eu ficamos profundamente tristes ao saber da morte do seu querido marido, o Príncipe Philip", escreve o Grão-Duque do Luxemburgo na mensagem divulgada esta manhã de sábado.

Em 2017, o duque de Edimburgo afastou-se das funções públicas.

Desde então, tornou-se cada vez mais raro ver o príncipe Filipe em público, exceto quando participou em grandes eventos familiares.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.