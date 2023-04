A moratório ao acordo fiscal entre França e Luxemburgo foi prolongada por mais um ano.

"Dupla tributação" adiada. Transfronteiriços franceses sem aumento de impostos por mais um ano

Os trabalhadores fronteiriços franceses vão continuar a usufruir da moratória sobre o acordo fiscal franco-luxemburguês, que levantou receios de um aumento dos impostos para as famílias com rendimentos nos dois lados da fronteira.



A notícia foi avançada na quinta-feira no perfil do Twitter da deputada de Thionville, Isabelle Rauch. "Tributação dos residentes fronteiriços. Tal como mencionado no aviso anexo à Cerfa 2047 que acaba de ser publicado pelas autoridades fiscais, a moratória de que beneficiam as famílias de rendimentos mistos foi prorrogada por um ano. Uma medida pela qual tenho vindo a lutar há várias semanas".

O aviso da Cerfa 2047 diz que "os residentes da França que recebem determinados rendimentos de fontes luxemburguesas podem solicitar excepcionalmente, para a tributação de seus rendimentos de 2022, a aplicação das estipulações do antigo tratado tributário relativas à eliminação da dupla tributação".



Dupla tributação

O documento, assinado em 2019, visa introduzir uma modificação da técnica de eliminação da dupla tributação, graças a uma evolução do método de cálculo. Enquanto, até agora, as contribuições sociais e o imposto luxemburguês retidos na fonte devem ser subtraídos ao salário bruto na declaração de contribuintes, apenas o montante das contribuições para a segurança social terá de ser retirado quando esta alteração entrar em vigor.

Um crédito fiscal equivalente ao que o empregado teria pago se fosse um salário tributado na França será então pago ao domicílio fiscal em questão. Com esta convenção, a França deixava de ter em conta os impostos pagos no Luxemburgo, e o Grão-Ducado também não ligava aos impostos pagos em França.

Com o anúncio desta semana, os rendimentos de 2022 declarados em 2023 não vão qualquer alteração no método de cálculo.

A OGL tinha alertado o ano passado para os perigos desta "dupla tributação escondida", nomeadamente, na "perda de atratividade que poderia mesmo encorajar alguns trabalhadores transfronteiriços a regressar ao trabalho em França, o que causaria uma inegável escassez de mão-de-obra para o Grão-Ducado", cita o jornal Virgule.















