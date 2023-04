Este mês, a cidade começa a instalar os primeiros 10 distribuidores de pensos e tampões nas casas de banho públicas e noutros locais.

Dudelange passa a oferecer produtos menstruais

Combater o tabu da menstruação e lutar pela igualdade do género são dois dos objetivos da nova iniciativa da cidade de Dudelange, que passa a colocar à disposição proteções menstruais gratuitas.

Já este mês, começam a ser instaladas as primeiras 10 máquinas distribuidoras de pensos higiénicos e tampões, gratuitos, informa Dan Biancalana, o burgomestre de Dudelange em comunicado, assinado também pelo colégio dos vereadores.

Estes produtos vão ser oferecidos para "combater a precariedade menstrual", mas também por uma razão mais prática: "ajudar quem não tem pensos ou tampões à mão quando precisa", realça o burgomestre.

Numa primeira fase, os distribuidores serão instalados nas casas de banho públicas femininas e depois serão situados também noutros locais para serem acessíveis a todas as pessoas. Assim, "trans e não-binários, bem como as pessoas com mobilidade reduzida que utilizam outras instalações sanitárias também podem utilizar estes produtos", lê-se no comunicado.

A informação sobre a localização dos distribuidores das proteções menstruais será afixada noutros locais, para que os munícipes saibam onde se podem dirigir.

A partir de abril, e durante os próximos anos, mais distribuidores vão continuar a ser instalados na cidade, nomeadamente em edifícios municipais, escolas e "maisons relais", promete o burgomestre.

Paralelamente, vão decorrer outras ações de combate e sensibilização contra o tabu ainda existente da menstruação. O Serviço de Igualdade de Oportunidades está empenhado em que as ofertas locais de educação afetiva e sexual abordem e expliquem o tema da menstruação, anuncia o comunicado.





