Duas pessoas morreram no maior incêndio do ano na Califórnia

O incêndio, denominado "McKinney", destruiu mais de 20 mil hectares da Floresta Nacional de Klamath desde sexta-feira e não está sob controlo, de acordo com a agência de combate a incêndios CalFire.



Este ano, na Califórnia, este é o maior incêndio até há data. Ainda assim, é muito mais pequeno que que o fogo Dixie, que devastou mais de 400 mil hectares no ano passado.

No domingo de manhã, os corpos de duas pessoas foram encontrados num veículo queimado, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Siskiyou. Os bombeiros acreditam que foram apanhados pelas chamas enquanto tentavam fugir. A propagação do fogo foi acelerada por fortes ventos e trovoadas.

Mais de 2.000 residentes tiveram ordens de evacuação na área do norte da Califórnia, que faz fronteira com o Oregon, de acordo com o gabinete do governador dos serviços de emergência. 60 caminhantes também tiveram de ser evacuados durante o fim-de-semana enquanto percorriam o Pacific Crest Trail, uma trilha popular na costa ocidental dos EUA.

A época dos incêndios na Califórnia, um estado em seca permanente, deve durar vários meses. Em finais de julho, um incêndio forçou a evacuação de milhares de pessoas na parte central do Estado. Algumas semanas antes, outro foco tinha ameaçado as sequoias gigantescas do famoso Parque Nacional de Yosemite.



Nos últimos anos, o oeste americano sofreu incêndios florestais de dimensão e intensidade excecionais, com um aumento significativo na época dos incêndios, um fenómeno que os cientistas atribuem, sobretudo, às alterações climáticas.





