Duas mulheres acusadas de esfaquear duas muçulmanas perto da Torre Eiffel

Nem uma semana passou após a morte do professor de história decapitado em frente a uma escola nos subúrbios de Paris, e um novo incidente volta novamente a criar tensões raciais em França. O acontecimento da semana passada pode, aliás, estar na origem do esfaqueamento de duas muçulmanas perto da Torre Eiffel esta quinta-feira.

Segundo escreve a AFP, duas mulheres esfaquearam outras duas mulheres que usavam hijabs (lenços muçulmanos), tendo arrancado-os à força. Segundo a agência de notícias, as primeiras foram acusadas de agressão, embriaguez e insultos racistas. O incidente deu-se no parque Champ de Mars, perto da Torre Eiffel.

A vítima mais velha sofreu seis facadas e está no hospital com um pulmão perfurado. Duranto o ato violento, Ambas disseram que as agressoras proferiram as palavras "árabes sujos" e "esta não é a vossa casa", durante o ataque anti-muçulmano.

O advogado das vítimas, Arie Alimi, pediu penas mais altas, nomeadamente de tentativa de homicídio ligado à raça ou religião. Alimi acusou ainda as autoridades francesas, que fecharam uma mesquita na periferia de Paris, de uma "caça às bruxas", uma vez que se radicalizou a imagem do Islão por causa dos recentes ataques terroristas islâmicos na Europa.





