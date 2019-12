Drogas apreendidas na ilha do dono do Cirque du Soleil

Segundo a lei francesa, o bilionário Guy Laliberté pode enfrentar 10 anos de prisão.

Madalena QUEIRÓS

Dezenas de plantas de cannabis foram apreendidas no início de dezembro no atol privado do bilionário canadiano na Polinésia. No início de dezembro foi feita uma busca no atol privado de Guy Laliberté, na Polinésia Francesa, que foi indiciado em novembro por posse e cultivo de drogas, informou sexta-feira uma fonte judicial. De acordo com a imprensa local , que revelou a informação, uma busca foi realizada no dia 5 de dezembro em Nekutepipi, o atol do fundador bilionário do Cirque du Soleil, durante a qual 48 plantas de pakalolo (o nome polinésio para cannabis) foram apreendidas e depois destruídas.

Para chegar a Nukutepipi, o juiz de instrução encarregado do caso teve que requisitar um avião, segundo a mesma fonte, pois não há vôos regulares para o atol, localizado no arquipélago de Tuamotu, a uma hora de vôo de Papeete, a capital da Polinésia Francesa. Guy Laliberté não estava presente no atol quando o magistrado foi até lá, disse a mesma fonte. Segundo o "Tahiti Infos", Guy Laliberté, colocado sob vigilância policial, tem, no entanto, o direito de sair da Polinésia. O bilionário foi indiciado em meados de novembro em Papeete por posse e cultivo de narcóticos. Ele é suspeito de ter cultivado plantações de cannabis. "Nenhuma acusação de tráfico foi apresentada contra ele", disse a sua empresa Lua Vermelha em comunicado. O advogado do bilionário também tinha dito que as plantas de cannabis eram "cultivadas para consumo médico e pessoal e nada mais". Segundo a lei francesa, o bilionário pode enfrentar 10 anos de prisão.