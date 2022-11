Mark Zuckerberg assume a "responsabilidade" pelo primeiro despedimento em massa em 18 anos da empresa.

Dona do Facebook vai despedir 11 mil pessoas

a Meta, a empresa de Mark Zuckerberg proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram, vai despedir cerca de 11.000 trabalhadores (13% dos trabalhadores), num plano a larga escala de despedimentos coletivos.

"Hoje, estou a partilhar algumas das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta", disse Mark Zuckerberg, o CEO, numa mensagem aos colaboradores: "Decidi reduzir o tamanho da nossa equipa em cerca de 13%, ou seja, 11 mil dos nossos talentosos empregados".

A gigante tecnológica, que contava com cerca de 87 mil empregados em todo o mundo no final de setembro, teve um desempenho financeiro "dececionante" no terceiro trimestre deste ano, com um declínio acentuado nas receitas e lucros e uma estagnação no número de utilizadores.

Segundo Mark Zuckerberg, a pandemia da covid-19 levou a um aumento significativo do comércio eletrónico e "um enorme crescimento das receitas", crescimento que, apesar de tudo, não tem sido sustentado.

"Muitas pessoas previram que esta seria uma aceleração permanente, que continuaria mesmo depois de terminada a pandemia. Eu também o fiz, pelo que tomei a decisão de aumentar significativamente os nossos investimentos. Infelizmente, isto não se revelou como eu esperava", escreveu.

A recessão, o aumento da concorrência e a perda de anunciantes fizeram com que as receitas "fossem muito mais baixas" do espero, com Zuckerberg a assumir "responsabilidade por estas decisões"."Sei que isto é difícil para todos, e lamento especialmente pelas pessoas afetadas", disse ainda.

Os empregados despedidos nos EUA vão receber 16 semanas de pagamento de base e duas semanas adicionais de pagamento por cada ano de serviço. A empresa vai ainda cobrir o seguro de saúde durante seis meses.

Os despedimentos, segundo o The Wall Street Journal, são as primeiras reduções de pessoal em grande escala nos dezoito anos de história da empresa.



Crise no setor tecnológico

Os despedimentos na Meta fazem parte de uma tendência mais ampla de despedimentos em massa no setor tecnológico.

Na semana passada, duas empresas de Silicon Valley, a Stripe e Lyft, confirmaram despedimentos em larga escala, enquanto a Amazon congelou as contratações.

O Twitter está a revelar-se um caso à parte. Elon Musk anunciou o despedimento de metade dos 7.500 empregados assim que comprou a rede social. "Cerca de 50% dos funcionários serão afetados" pelos despedimentos em andamento no Twitter, segundo um documento aos funcionários da rede social, citado pela AFP.

No entanto, na terça-feira, Musk voltou atrás e está a pedir a alguns dos 3.700 funcionários despedidos na semana passada para que voltem ao trabalho. A empresa admitiu o erro e frisou aos funcionários que estes são essenciais para as mudanças futuras.

