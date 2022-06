Segundo o Ministério da Segurança Social, cerca de 40% desses beneficiários só recebem assistência por parte de cuidadores privados.

Dois terços dos beneficiários do seguro dependência recebem cuidados de saúde em casa

A maioria das pessoas prefere receber cuidados de saúde em casa, e não num hospital, centro de saúde ou consultório médico. Esta é a principal conclusão de um estudo levado a cabo pelo TNS ILRES.

O instituto tentou apurar o grau de satisfação dos beneficiários do seguro dependência e os chamados ajudantes familiares – cuidadores privados, na sua maioria oriundas do círculo familiar, que ajudam o doente no seu dia a dia –, concluindo que 83% das pessoas prefere ficar em casa.

Em comunicado, o Ministério da Segurança Social informa que dois terços dos beneficiários do seguro dependência recebem cuidados de saúde no domicílio, sendo que cerca de 40% só recebem assistência por parte de privados. Na esmagadora maioria destes casos (90%), o apoio domiciliário é requerido pelo menos uma vez por dia.

Embora a maioria esteja satisfeita com as modalidades do seguro dependência, o ministério reconhece que há aspetos que podem ser melhorados. Atualmente os ajudantes recebem uma compensação financeira de 25 euros por hora prestada. O ministro da Segurança Social, Claude Haagen, quer rever, mas avisa que se trata de uma compensação financeira e não de um salário.



