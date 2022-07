As mulheres mais afetadas são as mais jovens.

Dois terços das mulheres já foram vítimas de violência no Luxemburgo

Diana ALVES

Seja ela física, psicológica, sexual ou económica. Dois terços das mulheres no Luxemburgo declaram ter sido vítimas de violência pelo menos uma vez na sua vida, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Este é um dos resultados do inquérito do Statec sobre a segurança no país. Uma das conclusões é que a violência económica surge como uma forma particular de violência psicológica no seio de um casal. Acontece quando "o parceiro explora a sua superioridade económica e controla de forma maciça o acesso da outra pessoa aos recursos financeiros ou proíbe o trabalho fora do agregado", explica o gabinete de estatísticas.

Os dados mostram também que uma em cada duas mulheres sofre agressões psicológicas como perseguição ('stalking'), assédio moral ou sexual ou controlo no seio do casal.

Já uma em cada três mulheres foi vítima de violência física, ao passo que quase uma em cada três sofreu uma forma de violência sexual durante a vida. Uma em cada dez foi vítima de violação ou tentativa de violação.

No trabalho, em público ou na esfera privada, cerca de 15% das mulheres afirmaram ter sido alvo de violência psicológica e 7% de agressões físicas e/ou sexuais nos 12 meses anteriores ao inquérito do Statec.

De acordo com o instituto, estes números colocam o Luxemburgo pouco abaixo da média europeia.

Outro dos resultados que salta à vista diz respeito aos agressores. Quatro por cento das mulheres residentes no Luxemburgo declaram ter sido agredidas pelo companheiro ou ex-companheiro durante o ano anterior ao inquérito. Percentagem que cai para 2% entre os homens.

Isto demonstra, segundo o Statec, que elas "são mais suscetíveis de serem agredidas por pessoas próximas, ficando assim mais expostas a formas repetidas de violência".

Sobre as vítimas, a idade aparece como um fator de risco. As mulheres mais afetadas são as mais jovens. No grupo etário dos 16-24 anos, uma em cada seis mulheres foi vítima de violência física ao longo dos últimos 12 meses. O mesmo acontece em relação à violência sexual. Por outro lado, cerca de uma em cada três sofreu assédio moral ou sexual ou outra forma de violência psicológica.



