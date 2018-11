Dois projetos portugueses e um luxemburguês entre os mais inovadores na Europa

O programa de apoio à literacia digital "Luxembourg Digital Skills Bridge" está entre os 100 projetos mais pioneiros na Europa. Entre os distinguidos pelo FinancialT imes estão também dois projetos portugueses.

O programa de apoio à literacia digital "Luxembourg Digital Skills Bridge" foi considerado pelo jornal Financial Times, pela Google e por várias entidades políticas um dos 100 projetos mais pioneiros da Europa nas áreas digitais, na categoria "formação tecnológica". Dois projetos portugueses são também agraciados pelo Financial Times, nas áreas de "formação tecnológica" e "tecnologia em prol dos desafios sociais". O documento "O caminho da Europa para o crescimento" foi publicado esta semana e destaca o trabalho de indivíduos, empresas, sociedade civil e governos nas áreas das novas tecnologias e digitalização.



O programa "Luxembourg Digital Skills Bridge" foi lançado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária em 2018 e visa apoiar empresas e trabalhadores cujos empregos serão afetados pela crescente digitalização do trabalho e pelas alterações trazidas pelas novas tecnologias. O objetivo do projeto é o de ajudar os empregados a 'reinventar' a sua organização do trabalho, prepará-los para novas tarefas e/ou para a mudança de cargos dentro da empresa.



O projeto enfatiza a importância de uma estratégia proativa e preventiva por parte das empresas, refere o governo do Grão-Ducado em comunicado enviado às redações. O "Luxembourg Digital Skills Bridge" pretende também ajudar a desenvolver as habilidades dos funcionários, a fim de torná-los mais resistentes às mudanças.



Na mesma categoria "formação tecnológica", o júri destaca também o projeto português "Code for All", criado em 2014, uma espécie de 'bootcamp' com a duração de três meses e meio onde desempregados e crianças aprendem linguagem de programação e de código. Já na área da "tecnologia em prol dos desafios sociais", surge também o programa português "SPEAK", da Share Your World. A empresa junta imigrantes, refugiados e locais numa plataforma online de intercâmbio de línguas e eventos sociais.







