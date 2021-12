As autoridades marítimas acreditam que pelo menos duas pessoas caíram à água após a colisão.

Dois navios de carga colidem no Mar Báltico. Duas pessoas desaparecidas

Dois navios colidiram no Mar Báltico na madrugada de segunda-feira, de acordo com as autoridades suecas. "Podemos confirmar que dois navios colidiram no Mar Báltico esta manhã", disse o porta-voz da autoridade marítima sueca Sjöfartsverket, Jonas Franzen, citado pela BBC. "Está muito frio e escuro", disse Jonas Franzen. "A temperatura da água é cerca de 4ºC e o ar é cerca de 5ºC ".

O navio dinamarquês Karin Høj terá capotado e duas pessoas saltaram ao mar, estando desaparecidas. O outro navio é o britânico Scot Carrier. Está em curso uma grande operação para salvar os dois tripulantes desaparecidos. Ao mesmo tempo, os serviços de emergência estão a trabalhar para aproximar o navio virado de terra. A operação de busca envolve equipas de mergulhadores, dois helicópteros e vários barcos da Suécia e Dinamarca.

A causa da colisão ainda não é clara. De acordo com relatórios preliminares, os barcos viajavam em condições de nevoeiro com pouca visibilidade.

O Karin Hoej deslocava-se para Nykobing Falster, no sul da Dinamarca, após ter deixado a cidade de Sodertaje, perto de Estocolmo, na Suécia, no sábado. Já o Scot Carrier estava a caminho da costa leste da Escócia. Ainda não foi possível apurar qual a carga que transportava ou quantas pessoas se encontravam a bordo.

