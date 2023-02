O muro que Trump nunca ergueu no México talvez encontre nova vida na Turquia.

Dois mil quilómetros de muros na Europa

Para que conste, não foi por causa de Ronald Reagan que o muro de Berlim caiu. Mas toda a gente nos EUA pensa que foi; como de costume, a típica forma hollywoodesca de fazer política (e Reagan tinha sido um medíocre actor de cinema na sua juventude) conseguiu criar aquele momento simbólico que fica na retina para sempre.

Aconteceu durante uma visita a Berlim-Oeste em 1987: o presidente americano, a meio do discurso feito à frente da Porta de Brandenburgo (mas com vidro à prova de bala para o proteger de algum franco-atirador do outro lado), virou-se para trás e, apontando para a fronteira, atirou: "senhor Gorbachov, derrube este muro!".

A queda do Muro – com letra maiúscula, pois era como se aquele fosse o único – representou o fim da divisão da Europa. Nunca mais o "nós e eles", nunca mais a falta de liberdade, nem a vergonha da falta de humanidade. Nunca mais a morte de pessoas simplesmente por tentarem chegar ao outro lado. Um continente finalmente unido: é o fim dos muros na Europa, gritava-se de alegria em 1989.

Nunca mais? Há hoje mais de 2.000 quilómetros de muros na Europa. Outros estão a ser construídos neste preciso momento.

(...) são também velhas democracias liberais estabilizadas, como a Dinamarca ou os Países Baixos, a vociferar por subsídios europeus para novos muros, grades e fortificações.

"Muros", "cercas", "grades", podemos discutir a terminologia mas o facto é, que uma geração depois, 12 países europeus – entre eles Espanha, França, Grécia ou Áustria, mas sobretudo países do Leste ex-comunista, em mais uma amarga ironia – têm largas secções das suas fronteiras entulhadas com estruturas coroadas por arame farpado.

No total, isto corresponde a 13% das fronteiras externas da UE, e quase tudo foi construído durante a última década: a emergência, em tempo real, de uma Europa-fortaleza, desconfiada, acossada, barricada.

Para os filhos de Berlim, defensores de um ideal europeu fundado em valores de união, coesão e humanismo, isto é um inegável falhanço. É mesmo o estilhaçar de um sonho.

Os sonhos, claro, relevam da utopia e a realidade tem o condão de destroçar utopias. A realidade actual mostra-nos mais de 100.000 pedidos de asilo a países europeus por mês; mostra-nos também 330.000 entradas ilegais nas fronteiras da União em 2022, o valor mais alto desde 2015, no pico da crise migratória de então.

Desde aí, o mundo não se tornou um lugar mais seguro e as origens da maior parte dos fluxos migratórios para a UE – África, o Médio Oriente e o Cáucaso – tiveram uma evolução ainda mais complicada.

Assim, a quantidade de pessoas que tentam migrar para a Europa tem tendência a aumentar – só que, devido a uma total ausência de consenso sobre matéria tão controversa, a UE praticamente não tem poderes sobre a matéria, cuja responsabilidade recai sobre os Estados-membros. Nestes, os partidos mais à direita do espectro político sobem o tom de forma cada vez mais estridente contra os emigrantes, e são recompensados por isso nas urnas de voto, porque o tema está entre as maiores preocupações dos cidadãos.

E assim já não é apenas Viktor Orbán, o amigo de Trump e Putin, que quer "duplicar a altura do muro na Hungria, de 2,5 metros para 5"; são também velhas democracias liberais estabilizadas, como a Dinamarca ou os Países Baixos, a vociferar por subsídios europeus para novos muros, grades e fortificações.

Também há líderes que veem mais longe, e sabem que a imigração é essencial para o crescimento da economia e a sustentabilidade do estilo de vida europeu; destaque e aplauso para o primeiro-ministro do Luxemburgo, que fez na semana passada uma apaixonada defesa de princípios declarando que gastar dinheiro em fortificar fronteiras era errado, porque "a Europa significa derrubar muros, como mostra a nossa história".

Mas os ventos estão a soprar com demasiada violência. Aquele muro que Trump nunca chegou a erguer na fronteira com o México talvez encontre nova vida, só que agora será na Turquia.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

