Há a possibilidade de presença de cacos de vidro nestes produtos.

Dois lotes de molhos de soja estão a ser retirados das prateleiras no Luxemburgo

Há a possibilidade de presença de cacos de vidro nestes produtos.

O ministério da Saúde recomenda, em comunicado, àqueles que os compraram molhos de soja da marca Suzi Wan e os molhos de soja doce da mesma marca que não os consumam e os levem de volta ao seu ponto de venda, devido à "presença potencial de pequenos cacos de vidro".

"Se o corpo estranho for ingerido, há o risco de lesões internas", avisa o ministério.

Autoridades advertem para possibilidade de Salmonella em barras de cereais Salmonella é uma bactéria que provoca intoxicação alimentar.

Os lotes de molhos de soja em questão estão identificados com o código de barras EAN 4002359351105 com as datas de durabilidade mínima: 04/06/2022; 05/06/2022; 06/06/2022; 06/24/2022.

Relativamente às garrafas de molho de soja doce, o código de barras é EAN 4002359361104 e as datas de durabilidade mínima: 02/06/2022; 22/06/06/2022; 22/06/06/2022.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.