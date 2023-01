Era uma probabilidade até há pouco tempo, mas agora é uma certeza: dois lobos fixaram-se na região de Eifel na Bélgica e na Alemanha, não muito longe da fronteira do Luxemburgo.

Dois lobos instalam-se perto da fronteira do Luxemburgo

Mélodie MOUZON Era uma probabilidade até há pouco tempo, mas agora é uma certeza: dois lobos fixaram-se na região de Eifel na Bélgica e na Alemanha, não muito longe da fronteira do Luxemburgo.

O lobo está à espreita nas nossas regiões. A sua presença é cada vez mais notada, especialmente na região fronteiriça belga, onde vários ataques atribuídos ao predador têm sido relatados nos últimos meses.

Mas o lobo também faz incursões em território luxemburguês. No final de dezembro, uma ovelha morta foi encontrada num pasto em Troisvierges. Embora ainda não tenha sido possível provar a 100% que as mordidas infligidas às ovelhas são as de um lobo, a Administração da Natureza e Florestas indicou que existe uma probabilidade muito elevada de que se trate desse animal.

Uma coisa é certa: o canídeo instalou-se perto da fronteira do Luxemburgo. A Réseau Loup da região belga da Valónia, uma rede de peritos científicos, confirmou recentemente esta informação. Depois de um par de lobos se ter estabelecido nos Hautes Fagnes, perto da fronteira alemã, formou-se recentemente um outro par na região de Eifel, na zona de Bullange, a cerca de 40 km da fronteira do Luxemburgo. Estão divididos entre a Bélgica e a Alemanha, de acordo com o jornal belga Sudinfo.

Uma matilha em 2023?

A formação deste par foi antecipada uma vez que dois lobos tinham sido avistados na área e era improvável que fossem do mesmo sexo. A Walloon Wolf Network já tinha determinado que um macho da estirpe italo-alpina estava presente no Eifel, de ambos os lados da fronteira com a Alemanha. Este é identificado como GW2391M no mapa abaixo.

Mapa (em francês) da presença do lobo na Valónia para o período de maio a outubro de 2022. Ilustração: Réseau Loup

Pouco se sabe sobre o segundo animal, mas os peritos conseguiram determinar que se trata de facto de uma fêmea. Este é provavelmente um dos dois jovens lobos da ninhada de 2021 estabelecida no Hautes Fagnes, mais a norte.

No entanto, isto ainda terá de ser confirmado pela análise do ADN dos excrementos encontrados na área.

"Poderemos esperar ver este casal criar uma matilha no decurso de 2023", disse Alain Licoppe, da Réseau Loup da Valónia, à Sudinfo.

Vários ataques nos últimos meses

Entretanto, os ataques continuam a multiplicar-se na região de Eifel e na província belga do Luxemburgo. Ainda na semana passada, uma ovelha foi encontrada com a garganta cortada numa quinta em Florenville, na região de Gaume, após um primeiro ataque à mesma quinta no final de outubro, que foi atribuído ao lobo.

Os resultados deste segundo ataque serão conhecidos em meados de janeiro. Há vários ataques recentes em vários locais na Bélgica. Em setembro, ovelhas foram mortas perto de Etalle. Em novembro, foram encontradas ainda ovelhas mortas em Bastogne e uma vaca em Sélange (Messancy), uma aldeia limítrofe do Luxemburgo. Este último ataque, embora surpreendente dado o tamanho do animal morto, foi também atribuído ao lobo.

O lobo é uma espécie protegida na Europa e que o animal não constitui um risco para os seres humanos, com os quais prefere evitar o contacto direto.

