Crime

Dois jovens agredidos depois de jogo de futebol em Differdange

Redação Os jovens foram agredidos, no domingo ao início da noite, por um grupo de adeptos da equipa adversária.

Dois jovens foram atacados, este domingo, ao início da noite, depois de um jogo de futebol, em Differdange.

Segundo a informação da polícia Grã-Ducal, por volta das 18h40, os jovens foram agredidos, ameaçados e roubados, no seu carro, num parque de estacionamento na Avenue du Parc des Sports, por um grupo de adeptos da equipa adversária.

O jovem que ocupava o lugar do condutor foi esmurrado através da janela que estava aberta, tendo os agressores levado o seu boné, uma bandeira do clube e baquetas de tambor que se encontravam na viatura, além de terem partido o espelho lateral do veículo. A polícia refere ainda que o segundo ocupante foi puxado do lugar do passageiro "por um jovem encapuçado".

Os atacantes acabaram por ser identificados pelas autoridades e foi iniciada uma investigação por ordem do Ministério Público, tendo sido apresentadas acusações criminais formais contra os suspeitos.



