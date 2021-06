Medida tem como objetivo encurtar o tempo de espera dos pacientes.

Dois hospitais da capital com serviços de urgência em paralelo

Susy MARTINS Medida tem como objetivo encurtar o tempo de espera dos pacientes.

Os serviços de urgência do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e do Hospital de Kirchberg estão operacionais entre as 7:00 e as 17:00, de segunda a sexta-feira. A medida entrou em vigor a 1 de junho, esta terça-feira.

O funcionamento em paralelo das urgências dos dois hospitais tem como objetivo reduzir o tempo de espera dos pacientes que chegam a este serviço, cabendo agora aos serviços de socorro escolher um ou outro hospital quando transportam um doente urgente. Os critérios de proximidade de cada um dos locais ou o grau de urgência do paciente são tidos em conta.

Antes desta medida, os serviços de urgência do CHL e Hospital de Kirchberg alternavam a cada semana. A nova alteração faz parte das recomendações de um estudo lançado em 2017 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de encurtar o tempo de espera nos serviços de urgência.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.