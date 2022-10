O partido lamenta que o feminicídio, ou seja, o homicídio de uma mulher devido ao seu género, não esteja mencionado no código penal luxemburguês.

Dois feminicídios em três semanas. Déi Lénk reivindica quadro legal

Susy MARTINS O partido lamenta que o feminicídio, ou seja, o homicídio de uma mulher devido ao seu género, não esteja mencionado no código penal luxemburguês.

No espaço de três semanas, duas mulheres residentes no Luxemburgo foram brutalmente assassinadas. A 19 de setembro, o corpo de uma portuguesa de 40 anos foi encontrado desmembrado na fronteira francesa.

Na terça-feira, o Ministério Público informou da morte de uma jovem de 20 anos, que foi violentamente agredida pelo marido com um martelo, no bairro da Gare. O filho de cinco meses estava no apartamento na altura do homicídio.

Detido suspeito de envolvimento no homicídio de Diana Santos Homem de 48 anos foi detido na quinta-feira pela polícia judiciária luxemburguesa, por suspeita de estar envolvido na morte da portuguesa.

Num comunicado, o partido déi Lénk refere estes dois casos de grande violência, sublinhando que os atos de violência sobre as mulheres, como também outras formas de violência baseada no género, são dos crimes mais perpetrados no mundo.

Para o déi Lénk esta omissão dificulta ainda mais a prevenção e a definição das penas.

O partido de esquerda sublinha que para lutar contra uma sociedade violenta em relação às mulhere é preciso criar um quadro legal adaptado que permita a penalização de todas as formas de infração relacionadas ao sexismo.

Gare. Jovem de 20 anos morre depois de ser agredida pelo marido O caso terá ocorrido na noite de segunda-feira na zona da Gare, na capital. Ministério Público abriu inquérito.

O déi Lénk questiona: "Quantas mortes serão ainda necessárias para que o Governo luxemburguês reaja?"

