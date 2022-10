O reator 1 e 4 da central nuclear francesa de Cattenom deverão voltar a estar operacionais em novembro. Já o número 3 ainda causa algumas dúvidas.

Dois dos reatores de Cattenom voltam a funcionar em novembro

As equipas de inspeção da central de Cattenom continuam o trabalho de campo sobre as fissuras detetadas em três dos quatro reatores da central. De acordo com as últimas análises, a unidade 1 e 4 deverão voltar a estar operacionais em novembro. Já o número 3 ainda causa algumas dúvidas.

Esta unidade foi encerrada antecipadamente a 26 de março por corrosão sob tensão na ordem dos 1 a 2 mm, e foi submetida a uma análise por ultrassons. Foram efetuadas verificações adicionais "para definir os locais onde a tubagem precisa de ser substituída", explicou Jérôme Le Saint, diretor da central nuclear de Cattenom, gerida pela EDF.

Jérôme Le Saint é, portanto, cauteloso quanto ao calendário. A unidade está prevista reabrir a 11 de dezembro, mas tal pode não acontecer. "Há ainda incertezas. Esperamos poder recomeçar em meados de dezembro, mas não é certo", admite Jérôme Le Saint.

Já os reatores 1 e 4 deverão retomar em novembro, depois das paragens de manutenção programadas. A unidade 4 foi encerrada a 19 de fevereiro, e a 1 uns meses mais tarde, a 11 de junho. A corrosão encontrada pelos peritos alterou o calendário de reinício, devido às peritagens que tiveram de ser realizadas pela EDF. Mas de acordo com os peritos, "não há corrosão nas soldaduras que foram examinadas", anunciou o responsável.

"Foram verificadas 15 soldaduras e identificadas duas fissuras muito pequenas. Mas isto não impede de modo algum a produção de eletricidade por mais alguns meses. Estamos em discussão com a ASN para podermos reiniciar e realizar o trabalho mais tarde, no decurso de 2023.". Tal como o reator 4, Jérôme Le Saint espera que a unidade 1 possa ser recolocada em produção em novembro.

Na sua opinião, com esta campanha de controlo, "a EDF demonstra que a segurança é a sua prioridade". "Estamos a mobilizar-nos para passar o inverno quente", acrescenta.

O fenómeno da corrosão sob tensão afeta cerca de 15 reatores dos equipamentos nucleares geridos pela Electricité de France (EDF). Foi detetado e identificado inicialmente na fábrica de Civaux, perto de Poitiers. Todos os reatores semelhantes aos de Civaux foram ou estão a ser inspecionados, e o problema foi identificado. Tal como acontece na central nuclear de Cattenom, a poucos quilómetros do Luxemburgo.

O fenómeno da corrosão sob tensão (CSC, na sigla em francês) atinge as tubagens de um circuito de emergência, que é utilizado para arrefecer o reator em caso de acidente. Está localizado ao nível das soldaduras. "Não é ferrugem, mas pequenas fendas, de 2 a 4 mm, em tubos com 30 cm de diâmetro e 3 cm de espessura. Em momento algum isto pôs em causa a segurança das instalações", salientou Jérôme Le Saint.

O diretor da central nuclear de Cattenom explica ainda que este fenómeno deve-se à geometria de certas condutas e pelas variações térmicas dos fluidos que nelas podem circular. Este risco não foi identificado quando as unidades de produção foram construídas há 30 anos atrás.

Trabalhos de alta precisão

Foi formado um consórcio de empresas para levar a cabo os trabalhos de reparação da central. As empresas especializadas na indústria nuclear, Endel, de Richemont, perto de Thionville, e Sigedi, da região de Lyon, estão a trabalhar em Cattenom.

"Estas são soldaduras de qualidade nuclear, que não podem tolerar quaisquer defeitos", disse Adrien Chamard, da Sigedi. "Estamos plenamente mobilizados para este projeto, mais de 60 pessoas trabalharam no reator n.º 4 este verão, todas elas fizeram grandes sacrifícios, particularmente em termos de vida familiar e férias", acrescentou Xavier Jost, diretor regional do Grande Este na Endel.

"É um esforço coletivo, um gesto cívico" em relação aos "problemas da frota nuclear francesa", acrescentou Adrien Chamard. Toda a indústria nuclear está mobilizada para fornecer eletricidade às famílias este inverno".

Diretor nega falta de transparência



A poucos quilómetros de Cattenom, as notícias sobre a central nuclear e o reinício dos reatores são obviamente escrutinadas com interesse do lado luxemburguês. E mesmo com uma certa desconfiança por parte do ministro da Energia, Claude Turmes, sempre muito crítico em relação à energia nuclear.

O governo lamenta o facto de "de momento, a transparência ser zero. Apesar de duas cartas enviadas à Autoridade de Segurança Nuclear (ASN) e à EDF, não sabemos o que está a acontecer, o que está a ser feito. Estas cartas foram enviadas há vários meses, e ainda não obtivemos resposta. Isto não é muito agradável para as relações transfronteiriças", diz.

Afirmações refutadas por Jérôme Le Saint. "Sempre que um evento, mesmo de menor importância, ocorre na central, é comunicado ao Luxemburgo. A mesma declaração, a mesma informação é transmitida às autoridades francesas e luxemburguesas, não há diferença". O diretor recorda que existe uma comissão local de informação (CLI), composta por representantes eleitos e associações de França, mas também do Luxemburgo, Bélgica e Alemanha. "Por exemplo, a Greenpeace Luxembourg é membro. Além disso, todas estas informações foram dadas ao CLI durante uma reunião esta semana", conclui.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

