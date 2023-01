Petição que arrecadou 14 mil assinaturas foi a debate esta quarta-feira no Parlamento, com foco na situação dos transfronteiriços. Governo garante que negociações com países vizinhos continuam.

Sociedade 5 min.

Petição

Dois dias de teletrabalho. Solução poderá ser acordo comum na Grande Região

Ana Patrícia CARDOSO Petição que arrecadou 14 mil assinaturas foi a debate esta quarta-feira no Parlamento, com foco na situação dos transfronteiriços. Governo garante que negociações com países vizinhos continuam.

No verão passado, a petição nº2384 que pede dois dias de teletrabalho por semana para todos, incluindo transfronteiriços, conseguiu as 4.500 assinaturas necessárias para ir ao Parlamento em apenas um dia. No total, chegou a cerca de 14 mil, um êxito que demonstra a importância do tema.

À data, Nancy Kemp-Arendt, Presidente da Comissão das Petições, garantiu que este era um novo recorde. "Tenho na memória duas petições com um sucesso semelhante: uma, lançada em abril de 2020, relativa ao acolhimento de crianças em escolas, colégios, creches e outras casas de passagem, que recolheu mais de 6.000 assinaturas; e outra que dizia respeito ao referendo sobre a reforma da Constituição. Este tinha recolhido mais de 18.000 assinaturas. Devido ao número de signatários, o site colapsou. Mas nenhuma delas tinha obtido as 4.500 assinaturas num único dia.", disse, então, a responsável.

Governo não se opõe à redução do tempo de trabalho Trabalhar menos (horas por semana) pelo mesmo ordenado. O ministro do Trabalho, Georges Engel, não se declara contra a ideia. Mas a semana de trabalho de 36 horas é uma miragem no Luxemburgo.

Não é então surpresa que o debate parlamentar sobre a petição relativa ao teletrabalho tenha atraído muita atenção.

A peticionária Katia Sabrina Litim, funcionária do Quintet Private Bank, defendeu o texto, começando por realçar as desigualdades entre os residentes que trabalham no Luxemburgo e transfronteiriços. O primeiro grupo não tem restrições e pode "teoricamente, trabalhar em casa cinco dias por semana, ou seja, 220 dias por ano", se tal for acordado com os patrões.

Por outro lado, os transfronteiriços enfrentam constrangimentos que têm de ser combatidos, nomeadamente, o limite social europeu de 5% e o limite tributário de cada país. No caso, 34 dias para trabalhadores fronteiriços belgas e franceses e 19 dias para os alemães. Como resultado, na mesma equipa onde residentes e transfronteiriços trabalhem juntos, existem disparidades óbvias que geram tensões.

Laurent Mertz, ex-secretário-geral do maior sindicato do setor financeiro do Luxemburgo, a ALEBA, que acompanhou a peticionária, vai mais longe e garante que o que está em causa é mesmo a "atratividade do Grão-Ducado. Se o Luxemburgo não agir, haverá repercussões. Os empregos serão realocados". Mertz diz ainda que se pode perder "grande parte da Geração Z, que não vem [para o Grão-Ducado] só pelo dinheiro, mas também atrás de boas condições de trabalho".

A presidente da Comissão das Petições, Nancy Arendt, começou a sua intervenção afirmando que todos estão de acordo em promover o teletrabalho, sempre que possível. "Vimos a sua eficácia durante a pandemia na melhoria da qualidade de vida", disse. No entanto, há aspetos que também devem ser tidos em conta, como os riscos para alguns setores da economia luxemburguesa, defendeu.

Arendt lembrou que o Conselho Económico e Social estimou, há uns meses, a perda de 350 milhões de euros por ano para o comércio e indústria do Luxemburgo devido ao teletrabalho. "Mas também o risco de perder contactos pessoais com colegas", acrescentou.

Em contraponto, a peticionária destacou os benefícios significativos do trabalho híbrido. "Um em cada dois empregos é 'teletrabalhável' no Luxemburgo", sublinhou. E as próprias empresas estão a pedir mais flexibilidade, de acordo com uma sondagem sobre o teletrabalho transfronteiriço realizada pela União das Empresas Luxemburguesas (UEL), em que 83% das empresas inquiridas disseram que gostariam de aumentar para dois (ou mais) o número de dias de teletrabalho por semana.

Katia Litim não esqueceu o aspecto ambiental. "Permitir dois dias de teletrabalho para todos significa menos 17 milhões de viagens de ida e volta por ano. Menos viagens significa, logicamente, menos emissões. A prova é que se estima que 50% destas viagens transfronteiriças são feitas de carro ao longo de uma distância de 20 km. Ao longo de um ano poupam-se 35 quilotoneladas de CO2, o equivalente a 20 mil viagens de ida e volta entre Paris e Nova Iorque", argumentou.

Teletrabalho, sim, mas como?

Peticionária Katia Sabrina Litim, ministra das finanças Yuriko Backes e Nancy Kemp-Arendt. Foto: Gerry Huberty

Os deputados, ainda que não se oponham ao teletrabalho, levantaram algumas questões práticas sobre a sua aplicação.

"O que acontece às pessoas que não podem fazer teletrabalho, por exemplo, no setor da construção ou da saúde?", questionou Sven Clement, dos Piratas. Para Dan Kersch, deputado do LSAP, "se o código do trabalho tiver de ser alterado, terá de ser muito sólido do ponto de vista jurídico, devido às exceções que terão de ser feitas".

Marc Spautz, do CSV, destacou a necessidade de um consenso entre países vizinhos. "Precisamos de encontrar um acordo com os três países, mas também de discutir com eles a questão da dupla tributação e, de uma forma global, toda a tributação que diz respeito aos trabalhadores fronteiriços", disse.

Negociações continuam

O ministro da Segurança Social, Claude Haagen, assegurou à Câmara de Deputados que as negociações sobre a questão estão a avançar. "Tivemos feedback dos alemães e belgas para a abertura das negociações. Ainda estamos à espera de uma resposta do lado francês", disse.

Haagen mencionou a complexidade do assunto e salientou que há condições diferentes para cada país. "Por exemplo, a Bélgica assegurou-nos informalmente que seguiria o nosso caminho se não se chegasse a um acordo europeu. A ideia seria ter um acordo comum na Grande Região."

Um "acordo global na Grande Região" é também o desejo da ministra das Finanças, Yuriko Backes. "A competitividade do nosso país é importante para nós. No que diz respeito à tributação, as regras são estabelecidas em acordos e convenções bilaterais. A preocupação é que os nossos três países vizinhos tenham toda uma série de outros vizinhos para os quais os acordos do Luxemburgo possam influenciar as negociações e assim por diante", explicou.

O debate acabou sem uma solução especifica mas com uma vontade comum das várias frentes em continuar a debater o teletrabalho, questão fundamental de um mundo pós-covid-19, que retirou a importância de estar em determinado local para executar uma tarefa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.