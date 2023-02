A Rádio Latina falou com a Administração Judiciária e com o Okaju para perceber como funciona a lei num país onde as uniões de menores de idade são, na verdade, proibidas.

Legislação

Dois casamentos de menores desde 2018. O que diz a lei

Diana ALVES A Rádio Latina falou com a Administração Judiciária e com o Okaju para perceber como funciona a lei num país onde as uniões de menores de idade são, na verdade, proibidas.

O ano de referência é 2018. Nesse ano, a lei criou o chamado juiz da família, que passava a ser competente por todos os assuntos relacionados com menores. E foram esses juízes que, desde então, validaram dois pedidos com vista a casamentos de jovens com menos de 18 anos de idade. No total, foram feitos três pedidos. Um foi chumbado, segundo dados revelados à Rádio Latina pela Administração Judiciária.

Em entrevista à Radio Latina, Charel Schmit, líder do Okaju, o comité para os direitos das crianças, lembra que a lei luxemburguesa proíbe os casamentos de menores desde 2014.



