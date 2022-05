Um homem de 29 anos, uma mulher de 26 e uma adolescente de 16 anos foram denunciados à polícia por uma rapariga de 14 anos.

Dois adultos e uma menor detidos em Nancy por proxenetismo agravado

Um homem, uma mulher e uma menor que se prostituía foram acusados de proxenetismo agravado após terem sido denunciados por uma rapariga de 14 anos, disse o Ministério Público de Nancy no domingo.

Os dois adultos, nascidos em 1992 e 1996, foram colocados em prisão preventiva e a menor de 16 anos sob supervisão judicial. Já a adolescente de 14 anos - que fez a denúncia - foi entregue à mãe, disse François Pérain, procurador de Nancy, confirmando a informação avançada pelo jornal L'Est Républicain.

A rapariga, originalmente do norte de França, refugiou-se numa loja de Nancy na quinta-feira e disse, depois, à polícia que tinha fugido de um apartamento onde tinha sido levada por uma amiga, de 16 anos, e dois adultos que, segundo ela, estavam a tentar prostituí-la.

"As buscas no apartamento, localizado no centro de Nancy, revelaram a existência de dois quartos, a que faltavam puxadores de porta", bem como numerosos preservativos, e a utilização de telemóveis que mostravam trocas de mensagens sobre os preços dos serviços sexuais, explicou o procurador.

A rapariga de 16 anos, que, segundo o jornal L'Est Républicain, era procurada por ter fugido, confirmou que "geralmente se envolve na prostituição" em todo o país e terá pressionado a amiga para que também se prostituísse.

De acordo com o Ministério Público de Nancy, os três arguidos desmentem os factos.

