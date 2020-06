Associação realiza consultas gratuitas e propõe ainda atividades recreativas e desportivas às pessoas afetadas.

Doenças raras. Consultas psico-sociais aumentam 40% num ano

Henrique DE BURGO Os assistentes sociais e psicólogos da Associação de Doenças Raras - Luxemburgo (ALAN no acrónimo em francês) atenderam, no ano passado, 398 doentes afetados por uma doença rara e efetuaram 2.729 consultas terapêuticas, a maioria por telefone (1.884).

Segundo o relatório anual divulgado na quarta-feira pela associação que ajuda pessoas diagnosticadas com este tipo de doenças, as consultas psico-sociais aumentaram 40% em 2019, face ao ano anterior.

O número de consultas quase que duplicou quando comparado com os últimos três anos, acrescenta o organismo. As cerca de 400 pessoas atendidas no ano passado representam 208 diferentes doenças, sendo as mais frequentes relacionadas com o sistema nervoso, músculos e sistema imunológico.

As doenças que afetam menos de 5 pessoas em cada 10 mil são consideradas doenças raras. Só na Europa, cerca de 30 milhões pessoas sofrem destas complicações, dos quais cerca de 30 mil pessoas no Luxemburgo.

A Associação de Doenças Raras - Luxemburgo efetua consultas gratuitas e propõe ainda atividades recreativas e desportivas às pessoas afetadas. A linha telefónica de apoio é o 20 21 20 22.



