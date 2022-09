A OMS divulgou esta quarta-feira um novo relatório e um portal com dados de 194 países, entre os quais o Grão-Ducado.

Doenças não transmissíveis representam 89% das mortes no Luxemburgo

As doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, cancro, diabetes e patologias respiratórias, superam atualmente as infecciosas e são as que mais matam no mundo e também no Luxemburgo.

A OMS divulgou esta quarta-feira um novo relatório e um portal com dados de 194 países, entre os quais o Grão-Ducado, referentes a 2019 sobre doenças não transmissíveis e respetivos fatores de risco, como o tabagismo, alimentação não saudável, uso nocivo de álcool, falta de atividade física e poluição do ar.

No Luxemburgo, as doenças não transmissíveis são responsáveis por 89% das mortes e daqueles que sofrem dessas doenças 10% tem a probabilidade de morrer prematuramente.

Mais de 20% (23%) das mortes por doenças não transmissíveis, no país, ocorre em pessoas com menos de 70 anos, sendo que nos homens a percentagem é maior, correspondendo a 30%, enquanto nas mulheres é de 17%.

Segundo o portal de dados da OMS, o cancro mata 109 pessoas por 100.000 habitantes, no Luxemburgo, enquanto as doenças cardiovasculares vitimam 95 em cada 100.000 e as respiratórias 23. A diabetes é responsável por sete mortes em 100.000 habitantes.

