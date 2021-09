Em 2019, 28,5% dos óbitos de mulheres no Luxemburgo foram atribuídos a doenças cardiovasculares. Uma percentagem que sobe para 30,4% na população feminina com mais de 65 anos.

Saúde

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nas mulheres

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte nas mulheres do Luxemburgo. As doenças do coração são também a primeira causa de morte nos residentes com mais de 65 anos e a segunda causa nos homens.

Em 2019, 28,5% dos óbitos de mulheres foram atribuídos a doenças cardiovasculares. Uma percentagem que sobe para 30,4% na população com mais de 65 anos. Já nos homens, 26,7% morreram devido a estas patologias.

Especialistas alertam para impacto da gripe nas doenças do coração O cardiologista Carlos Rabaçal, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, sublinha que é essencial a vacinação contra a gripe de quem tem problemas do coração.

Estes dados foram revelados pelo Ministério da Saúde à margem do Dia Mundial do Coração, que se assinala esta quarta-feira (29 de setembro).

Atualmente as atenções estão direcionadas para a pandemia ligada à covid-19, sendo que as pessoas têm subestimado a saúde do coração. Daí o Ministério da Saúde querer dar mais ênfase à prevenção dos acidentes cardiovasculares. Durante todo o mês de outubro, as autoridades sanitárias vão lançar uma campanha de sensibilização sobre este tema.

A hipertensão é o primeiro fator de risco para as doenças cardiovasculares, seguindo-se a diabetes, o tabagismo e a obesidade.

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, estando na origem de 17,7 milhões de óbitos por ano.



