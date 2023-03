Foram a principal causa de morte na esmagadora maioria dos países da União Europeia, incluindo Luxemburgo e Portugal, em 2020, o primeiro ano de pandemia de covid-19.

Doenças cardiovasculares mataram mais no Luxemburgo do que a covid-19

As doenças cardiovasculares, que afetam o sistema circulatório, foram a principal causa de morte na esmagadora maioria dos países da União Europeia, incluindo Luxemburgo e Portugal, em 2020, o primeiro ano de pandemia de covid-19.

Segundo referem os dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira, apesar do aparecimento de milhares de óbitos associados à doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, as doenças do sistema circulatório foram a principal causa de morte nos países comunitários, exceto na Dinamarca, Irlanda, França e Países Baixos, onde o cancro vitimou mais pessoas.

Em conjunto, as doenças vasculares e as oncológicas foram responsáveis por 2,9 mortes na UE (1,7 milhões de pessoas morreram de doenças circulatórias e cerca de 1,2 milhões morreram de cancro), o correspondente a 55% das causas de morte por doença no espaço da UE.

Na Bulgária, esses dois grupos somados representaram 76% das causas de morte por doença, o valor mais alto do conjunto dos 27.

A maior percentagem de mortes resultantes de doenças do sistema circulatório também foi observada na Bulgária (61%), ao passo que a mais baixa foi registada em França (20%). Já no que respeita às mortes por cancro, a Irlanda teve a maior percentagem (29%) e a Bulgária a mais baixa (15%).

Responsáveis por 224 mortes em cada 100 mil habitantes no Grão-Ducado

Em Portugal e no Luxemburgo, a percentagem de mortes causadas por doenças vasculares, em 2020, ficou abaixo dos 30%.

No território português, as doenças vasculares mataram 285 pessoas por 100 mil habitantes, enquanto no Grão-Ducado foram responsáveis por 224 mortes em cada 100 mil habitantes.

Já as doenças oncológicas provocaram 240 óbitos por 100 mil habitantes, em Portugal, enquanto no Luxemburgo essa relação foi de 203 por cada 100 mil habitantes.

Bélgica foi o país da UE com mais mortes por covid-19 em 2020

A covid-19 foi a terceira maior causa de morte na UE, no ano de 2020, o primeiro da pandemia, com quase 439 mil mortes associadas.



Os dados do gabinete de estatísticas europeu mostram que as percentagens mais elevadas de óbitos por covid-19 foram registadas na Bélgica (18%) e Espanha (15%), enquanto as mais baixas foram observadas na Finlândia e na Estónia (ambas com 1%).

O peso das mortes por covid-19 foi maior no Luxemburgo do que em Portugal, no primeiro ano da pandemia. O Grão-Ducado registou 99,5 mortes por cada 100 mil habitantes, enquanto Portugal confirmou 59.

Luxemburgo com a terceira taxa de mortalidade mais baixa da UE em 2020

O Eurostat sublinha que para se compreender o impacto da mortalidade nos diferentes países é preciso ajustar o número absoluto de mortes à dimensão e estrutura da população.

Assim, com 1 787 mortes por 100 mil habitantes, a Bulgária foi o país que registou a taxa de mortalidade mais elevada da UE em 2020, seguindo-se a Roménia (1 622), Hungria (1 513), Lituânia (1 482) e Letónia (1 445).

No extremo oposto da escala, a taxa de mortalidade mais baixa foi observada em França (863 mortes por 100 mil habitantes) e Irlanda (892).

O Luxemburgo teve a terceira taxa de mortalidade mais baixa, com 905 óbitos por 100 mil habitantes, seguindo-se a Finlândia (917) e a Espanha (919).





