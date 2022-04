Sabemos que a geoestratégia às vezes se sobrepõe à verdade. E somos todos contra a guerra e a favor da paz. Mas essa conversa de candidata a Miss Mundo não basta. Às vezes temos de dar o passo da dignidade e da decência – e, de caminho, ficar desapontados com as pessoas que pensávamos conhecer.

Do lado da decência

Sabemos que a geoestratégia às vezes se sobrepõe à verdade. E somos todos contra a guerra e a favor da paz. Mas essa conversa de candidata a Miss Mundo não basta. Às vezes temos de dar o passo da dignidade e da decência – e, de caminho, ficar desapontados com as pessoas que pensávamos conhecer.

(Paulo Farinha)

"Caras professoras,

Nos últimos dias temos sabido de uma série de boicotes a tudo o que é russo. Querer prejudicar os oligarcas russos e as grandes empresas russas e o futebol russo, etc, é uma coisa. São medidas que têm impacto na economia e na opinião pública russas (apesar de esta ser controlada). Outra é deixarmos de ir a restaurantes russos, filmes russos retirados de festivais de cinema, literatura russa que deixa de ser estudada ou, pior, imigrantes russos alvo de discriminação.



Não sei se há alunos russos (ou portugueses filhos de russos) no agrupamento, mas talvez fosse boa ideia garantir que não estão a ser alvo de discriminação por parte dos colegas (ou outras pessoas, o que seria ainda mais grave) Queremos ajudar a Ucrânia, claro. Mas sem deixar de proteger e garantir o bem-estar de crianças, que são normalmente o elo mais fraco.

Que tal tentar explicar nas escolas que 'a Rússia' e 'os russos' são coisas diferentes. E organizar palestras com elementos das duas comunidades, por exemplo?

Com os melhores cumprimentos,

Paulo Farinha"

No dia 4 de março, uma semana e um dia depois do início da invasão da Ucrânia, enviei este email para a direção do agrupamento da escola básica das minhas filhas. Era demasiado forte a ideia de poder haver crianças entre os seis e os dez anos a ouvir dizer mal do país dos pais (ou o seu) e respetivos habitantes, a sentir olhares de soslaio, a escutar comentários desagradáveis, a ser afastadas de brincadeiras ou mesmo agredidas.

(...) há um lado decente que podemos apoiar e um lado invasor de que devemos condenar, por muito orgulho que se tenha em usar tshirts a dizer 'eu sou mais anti-NATO do que tu'.

Não dediquei grande reflexão ao assunto antes de escrever, não procurei saber se haveria casos reportados de discriminação a alunos de ascendência russa, não me informei previamente sobre as medidas implementadas pela comunidade escolar e já em vigor. Escrevi de impulso e carreguei no 'enviar'. Na dúvida, achei que devia alertar para aquilo, juntando, para o efeito, alguns links de notícias que já na altura iam dando conta de ameaças e bullying à comunidade russa em Portugal.

Há alturas em que não é preciso saber tudo para tomar uma posição. Há alturas em que podemos apenas escolher um flanco e defendê-lo, com base no que sabemos. Há alturas, quando se trata de direitos humanos, de proteger o mais fraco, de estender a mão e quem mais precisa e alertar para a injustiça, em que podemos apenas dar um passo em frente. Porque é aí que precisam de nós.

Por estes dias, mal comparado, é um pouco o que se passa com as informações que nos vão chegando da Ucrânia, veiculadas por órgãos de comunicação social independentes que têm jornalistas no terreno. O que nos transmitem e os relatos de que dão conta permitem-nos tomar uma posição e condenar um dos lados. Sem termos de apontar o microfone ao lado que mata (até porque daí há apenas um megafone e é o da propaganda e a imprensa livre passa sérias dificuldades).

Sim, é verdade: sabemos bem que há muita coisa em jogo. Sabemos bem que a guerra é um negócio e há sempre alguém a lucrar. Sabemos bem que os interesses geoestratégicos – e económicos – se podem sobrepor muitas vezes à verdade. Sabemos bem que antes de 24 de fevereiro de 2022 já havia vários anos de disputas e jogos de poder numa zona da Europa que não estava na mira dos órgãos de comunicação social. Sabemos bem que muito antes das caravanas humanitárias, da recolha de roupas para refugiados, dos braços abertos para acolher deslocados e das partilhas de imagens do horror da guerra já havia gente a morrer naquele canto para onde as redações não enviavam jornalistas.

Sabemos bem que também há crianças mortas, hospitais bombardeados, escolas desfeitas, prédios de civis esburacados e pessoas em lágrimas perante as atrocidades cometidas no Iémen, na Síria, na Palestina ou na República Centro-Africana, onde os conflitos não foram contados ao minuto. Sabemos bem que Volodymyr Zelenskyy faz uma comunicação exímia e que conseguiu entrar diretamente para o coração da comunidade internacional.

E sabemos também que adotar um espírito crítico e duvidar do que nos põem à frente nunca fez mal a ninguém. E que haverá sempre quem saiba mais do que nós sobre um assunto, quem se dedique a estudá-lo com mais profundidade, há mais tempo, com melhores fontes.

Sabemos isso tudo. Mas, ainda assim, e depois de tudo colocado na balança, devia ser fácil entender que, apesar de tudo o resto, o horror e o sofrimento pesam sempre mais. E que há um lado decente que podemos apoiar e um lado invasor de que devemos condenar, por muito orgulho que se tenha em usar tshirts a dizer "eu sou mais anti-NATO do que tu".

E é difícil, muito difícil, perceber e aceitar que as nossas pessoas, que consideramos e respeitamos, que convidamos para nossa casa, que queríamos levar para uma ilha deserta e que toda a vida achámos conhecer sejam agora capazes de relativizar a barbárie em nome de uma qualquer cegueira ideológica. Somos todos contra a guerra e a favor da paz. Mas às vezes essa conversa de candidata a Miss Mundo não basta. Às vezes temos mesmo de dar o passo da dignidade e da decência. E tomar uma posição.

Se calhar, nestes tempos extremados, difíceis e acelerados em que vivemos, afinal não conhecemos assim tão bem as nossas pessoas. Ou conhecemos. Mas temos o direito de ficar desapontados com elas.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.





